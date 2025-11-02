AMERIČKA VOJSKA IZVRŠILA UDAR: Napadnut još jedan brod na narko-ruti u Karibima, tri osobe ubijene
PO nalogu predsednika SAD Donalda Trampa, američko Ministarstvo rata izvelo je danas smrtonosni napad na još jedan brod za trgovinu narkoticima kojim upravlja označena teroristička organizacija (DTO) na Karibima.
"Ovaj brod koji je, prema našim obaveštajnim podacima, umešan u ilegalni šverc narkotika, plovio je poznatom narko-rutom i prevozio je drogu. Tri muške osobe su se nalazile na brodu tokom napada koji je izveden u međunarodnim vodama. Sva trojica terorista su ubijena, a nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen u ovom napadu", objavio je Pentagona na svom nalogu na mreži Iks.
U saopštenju se navodi da "narko-teroristi donose drogu u SAD da bi trovali Amerikance".
"Neće uspeti. Ministarstvo će se prema njima ponašati onako kako smo se ponašali i prema Al Kaidi. Nastavićemo da ih pratimo, mapiramo, lovimo i ubijamo", poručuje se u saopštenju Pentagona.
(Tanjug)
