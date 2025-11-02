Svet

AMERIČKA VOJSKA IZVRŠILA UDAR: Napadnut još jedan brod na narko-ruti u Karibima, tri osobe ubijene

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

02. 11. 2025. u 07:20

PO nalogu predsednika SAD Donalda Trampa, američko Ministarstvo rata izvelo je danas smrtonosni napad na još jedan brod za trgovinu narkoticima kojim upravlja označena teroristička organizacija (DTO) na Karibima.

АМЕРИЧКА ВОЈСКА ИЗВРШИЛА УДАР: Нападнут још један брод на нарко-рути у Карибима, три особе убијене

Foto: Profimedia

"Ovaj brod koji je, prema našim obaveštajnim podacima, umešan u ilegalni šverc narkotika, plovio je poznatom narko-rutom i prevozio je drogu. Tri muške osobe su se nalazile na brodu tokom napada koji je izveden u međunarodnim vodama. Sva trojica terorista su ubijena, a nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen u ovom napadu", objavio je Pentagona na svom nalogu na mreži Iks.

U saopštenju se navodi da "narko-teroristi donose drogu u SAD da bi trovali Amerikance".

"Neće uspeti. Ministarstvo će se prema njima ponašati onako kako smo se ponašali i prema Al Kaidi. Nastavićemo da ih pratimo, mapiramo, lovimo i ubijamo", poručuje se u saopštenju Pentagona.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU