"MILOM ILI SILOM?" Si-bi-es: Američki i danski zvaničnici razgovaraće u sredu o pitanju Grenlanda

ZVANIČNICI američke administracije trebalo bi da se sastanu u sredu sa danskim zvaničnicima i razgovaraju o pitanju Grenlanda, izjavili su danas za američke medije neimenovani diplomatski izvori.

Ovaj sastanak, koji nije zvanično najavljen, uslediće nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio prošle nedelje rekao Kongresu da je predsednik SAD Donald Tramp zainteresovan za kupovinu Grenlanda, prenosi Si-bi-es.

Bela kuća je, takođe, saopštila da američki zvaničnici razmatraju širok spektar opcija za preuzimanje Grenlanda, uključujući korišćenje američke vojske i zauzimanje te teritorije silom.

Dok je američki državni sekretar Marko Rubio u svojim izjavama novinarima umanjio pretnju vojne sile, američki predsednik Donald Tramp je u nedelju uveče ponovo potvrdio tu mogućnost, rekavši da će ukoliko SAD ne preuzmu Grenland, to učiniti Rusija ili Kina.

- Ali ja neću dozvoliti da se to dogodi. Voleo bih da napravim dogovor sa njima. Lakše je. Ali na ovaj ili onaj način, imaćemo Grenland - poručio je Tramp u nedelju iz predsedničkog aviona Eir fors uan.

Senator Tim Kejn, koji se prošle nedelje sastao sa danskim zvaničnicima, rekao je u nedelju da smatra da će se demokrate i republikanci u Kongresu ujediniti kako bi zaustavili svaku vojnu akciju usmerenu na zauzimanje Grenlanda.

- Nećemo to uraditi na teži način, niti ćemo to uraditi na lak način - rekao je Kejn u TV emisiji "Suočimo se sa nacijom sa Margaret Brenan".

