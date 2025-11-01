YANKEE, GO HOME Ministar odbrane: Američki avioni B-52, F-35 i B-1 su blizu obale Venecuele

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopez osudio je danas, kako je naveo, upad američkih aviona B-52, F-35 i B-1 blizu venecuelanske obale.

Foto DVIDS USN Seaman Apprentice Derek Kelley

-Venecuelu vidim kao punu svetlosti, vrlina. Ne vidim slučajnost da je u tako teškom vremenu kao što je ovo sa kojim se danas suočavamo, gde brodovi, veliki raketni brodovi, razarači, avioni B-52, B-1, F-35 vrše upade blizu naših obala, rekao je on, prenosi portal Nacional.

Foto Tanjug/AP/Ariana Cubillos

On je naglasio da ove akcije imaju za cilj da zastraše miroljubivi narod Venecuele, koji, kako je dodao, "ne zaslužuje da bude pod kriminalnom pretnjom severnoameričkog imperijalizma".

Padrino Lopez je takođe zahteva obustavu američkog "vojnog raspoređivanja na Karibima".

Dodao je da se oružane snage Venecuele bore za "plemenite principe kao što je nacionalna nezavisnost".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć