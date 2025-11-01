PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".

Foto: Profimedia

- Sada čujemo povratne informacije iz zapadnih zemalja o Burevestniku. Oni ne ćute. Imaju blagi osećaj radosti, koji se graniči sa ushićenjem. Veoma su zabrinuti šta ćemo im sledeće pokazati, pa hajde da produžimo zadovoljstvo - rekla je Zaharova na sednici međunarodnog naučno-turističkog foruma "Otkrijte ATOM", prenosi TASS.

Prema njenim rečima, Zapad, koji je nekada tvrdio da se bori protiv terorizma, sada je i sam, kako je navela, postao sponzor terorističkog režima u Kijevu.

- Jedna od najupečatljivijih manifestacija terorizma je upotreba sile i oružja za napad na civile... Pogledajte šta se sada dešava: zapadnim novcem stvorena je višeslojna međunarodna struktura nazvana kijevski režim - rekla je ona.

Zaharova je istakla da je i sam Zapad svojevremeno proglasio borbu protiv međunarodnog terorizma i optužio druge države da podržavaju teroriste.

(Tanjug)