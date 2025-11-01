Svet

NE IDE TO TAKO LAKO: NATO trupama biće potrebne nedelje da stignu do Kijeva

Novosti online

01. 11. 2025. u 17:47

NATO trupama biće potrebne nedelje da stignu do Kijeva, javlja Euraktiv, pozivajući se na analitičare.

Foto: Shutterstock

- Ratovi se mogu voditi i izgubiti za nekoliko dana, ali jednoj zemlji EU je trebalo 45 dana samo da dozvoli vojnoj opremi prelazak svoje granice - navodi se u članku.

Ranije je bivši britanski premijer Boris Džonson pozvao na hitno slanje zapadnih trupa u Ukrajinu. 

