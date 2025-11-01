NE IDE TO TAKO LAKO: NATO trupama biće potrebne nedelje da stignu do Kijeva
NATO trupama biće potrebne nedelje da stignu do Kijeva, javlja Euraktiv, pozivajući se na analitičare.
- Ratovi se mogu voditi i izgubiti za nekoliko dana, ali jednoj zemlji EU je trebalo 45 dana samo da dozvoli vojnoj opremi prelazak svoje granice - navodi se u članku.
Ranije je bivši britanski premijer Boris Džonson pozvao na hitno slanje zapadnih trupa u Ukrajinu.
