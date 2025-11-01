FIRMI IZ OVE ZEMLJE PONUĐEN UKRADENI NAKIT IZ LUVRA: Imate 24 sata da odlučite...
IZRAELSKA bezbednosna kompanija „CGI grup“ saopštila je da joj je putem interneta ponuđeno da otkupi dragulje ukradene iz pariskog muzeja Luvr, prenosi nemački list Bild.
– Pet dana nakon pljačke, osoba koja se predstavila kao portparol lopova kontaktirala je s nama preko naše zvanične veb-stranice. Ponudio nam je „dogovor“ o kupovini ukradenih umetnina na darknetu i dao rok od 24 sata da se izjasnimo – izjavio je osnivač i direktor kompanije Zvike Nave.
Nakon interne provere, „CGI grup“ je zaključila da nepoznata osoba zaista poseduje deo nestalog nakita. Izraelska firma je odmah o svemu obavestila francusku policiju, ali ukradeni predmeti još nisu pronađeni.
Podsetimo, četiri provalnika su 19. oktobra pomoću dizalice za nameštaj ušli u Luvr, provalili u čuvenu galeriju „Apolon“ i odneli devet komada nakita vrednih čak 88 miliona evra. Tokom bekstva su ispustili krunu carice Evgenije ukrašenu sa 1.354 dijamanta.
Francuska policija veruje da iza pljačke stoji profesionalna kriminalna mreža, a među uhapšenima je i državljanin BiH, koji se dovodi u vezu sa organizacijom krađe.
