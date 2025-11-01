FIRMI IZ OVE ZEMLJE PONUĐEN UKRADENI NAKIT IZ LUVRA: Imate 24 sata da odlučite...

IZRAELSKA bezbednosna kompanija „CGI grup“ saopštila je da joj je putem interneta ponuđeno da otkupi dragulje ukradene iz pariskog muzeja Luvr, prenosi nemački list Bild.

Foto: Interpol via AP

– Pet dana nakon pljačke, osoba koja se predstavila kao portparol lopova kontaktirala je s nama preko naše zvanične veb-stranice. Ponudio nam je „dogovor“ o kupovini ukradenih umetnina na darknetu i dao rok od 24 sata da se izjasnimo – izjavio je osnivač i direktor kompanije Zvike Nave.

Nakon interne provere, „CGI grup“ je zaključila da nepoznata osoba zaista poseduje deo nestalog nakita. Izraelska firma je odmah o svemu obavestila francusku policiju, ali ukradeni predmeti još nisu pronađeni.

Foto: Tanjug

Podsetimo, četiri provalnika su 19. oktobra pomoću dizalice za nameštaj ušli u Luvr, provalili u čuvenu galeriju „Apolon“ i odneli devet komada nakita vrednih čak 88 miliona evra. Tokom bekstva su ispustili krunu carice Evgenije ukrašenu sa 1.354 dijamanta.

Francuska policija veruje da iza pljačke stoji profesionalna kriminalna mreža, a među uhapšenima je i državljanin BiH, koji se dovodi u vezu sa organizacijom krađe.

