FIRMI IZ OVE ZEMLJE PONUĐEN UKRADENI NAKIT IZ LUVRA: Imate 24 sata da odlučite...

В.Н.

01. 11. 2025. u 17:10

IZRAELSKA bezbednosna kompanija „CGI grup“ saopštila je da joj je putem interneta ponuđeno da otkupi dragulje ukradene iz pariskog muzeja Luvr, prenosi nemački list Bild.

Foto: Interpol via AP

– Pet dana nakon pljačke, osoba koja se predstavila kao portparol lopova kontaktirala je s nama preko naše zvanične veb-stranice. Ponudio nam je „dogovor“ o kupovini ukradenih umetnina na darknetu i dao rok od 24 sata da se izjasnimo – izjavio je osnivač i direktor kompanije Zvike Nave.

Nakon interne provere, „CGI grup“ je zaključila da nepoznata osoba zaista poseduje deo nestalog nakita. Izraelska firma je odmah o svemu obavestila francusku policiju, ali ukradeni predmeti još nisu pronađeni.

Foto: Tanjug

Podsetimo, četiri provalnika su 19. oktobra pomoću dizalice za nameštaj ušli u Luvr, provalili u čuvenu galeriju „Apolon“ i odneli devet komada nakita vrednih čak 88 miliona evra. Tokom bekstva su ispustili krunu carice Evgenije ukrašenu sa 1.354 dijamanta.

Francuska policija veruje da iza pljačke stoji profesionalna kriminalna mreža, a među uhapšenima je i državljanin BiH, koji se dovodi u vezu sa organizacijom krađe.

