UKRAJINSKE snage su u pokušajima kontranapada poslednjih dana praktično u potpunosti istrošile 71. odvojenu brigadu i 225. jurišni puk u Sumskoj oblasti, saznaje Sputnjik iz ruskih bezbednosnih struktura.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/Volodimir Zelensьkiй/Profimedia/Gugl mape printskrin

Prema navodima sagovornika, popunjavanje ukrajinskih jurišnih jedinica sada se vrši na teret ljudstva 68. odvojenog pešadijskog bataljona.

Ruski vojnici su u Sumskoj oblasti formirali bezbednosnu zonu dubine od osam do 12 kilometara. Kako je ranije ukazao predsednik Vladimir Putin, ovaj korak je posledica ukrajinskog napada na Kursku oblast i naknadnog uvećanja linije fronta za oko dve hiljade kilometara.

Podsetimo, Putin je naglasio da Rusija „nema zadatak“ da zauzme grad Sumi, ali da se takva mogućnost ne može isključiti, te da su dejstva ruske vojske uslovljena logikom razvoja sukoba.

(Sputnjik)