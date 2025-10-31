SAD NASTAVLJA SA NUKLEARNIM PROBAMA Tramp: "Uskoro ćete saznati..."
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države nastaviti nuklearne probe, ne isključujući mogućnost podzemnih proba.
Tramp nije direktno odgovorio na pitanja novinara u predsedničkom avionu na letu ka Floridi da li će to uključivati tradicionalne podzemne nuklearne probe koje su bile uobičajene tokom Hladnog rata
- Uskoro ćete saznati, ali ćemo obaviti neke probe - naveo je Tramp.
Tramp je rekao u četvrtak da je naredio američkoj vojsci da odmah ponovo pokrene proces testiranja nuklearnog oružja nakon pauze od 33 godine.
Tramp je to objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social dok je bio u helikopteru pred sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Busanu u Južnoj Koreji sa kojim je razgovarao o trgovini između SAD i Kine.
Nijedna nuklearna sila, osim Severne Koreje 2017. godine, nije sprovela eksplozivna nuklearna testiranja više od 25 godina.
