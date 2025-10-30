KRIZA OKO BUDŽETA: Poslaničke grupacije EP traže izmene plana budžeta EU ili prete odbacivanjem

ČETIRI političke grupacije Evropskog parlamenta zapretile su danas da će blokirati pregovore o narednom budžetu Evropske unije za period 2028–2034, vrednom oko dve hiljade milijardi evra, ukoliko se do 12. novembra ne unese sedam ključnih izmena u prvobitni predlog.

Foto: Shutterstock

Predlog EK o takozvanim "nacionalnim planovima" predviđa spajanje regionalnih fondova i subvencija za poljoprivredu, koji čine oko polovine ukupnog budžeta EU, u centralizovane nacionalne planove vredne 865 milijardi evra, što je izazvalo nezadovoljstvo među regionima, poljoprivrednicima i evropskim poslanicima.

U pismu upućenom predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, do kojeg je došao Euraktiv, poslanici poručuju da Evropski parlament "ne može da prihvati ovaj predlog kao osnovu za početak pregovora".

Pismo potpisuju lideri četiri političke grupe koje podržavaju predsednicu Komisije- Evropske narodne partije (EPP), Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D), liberalne grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe) i Zelenih/EFA .

-Očekujemo da naši ključni zahtevi budu suštinski uvaženi u izmenjenom predlogu Evropske komisije, što bi omogućilo nastavak pregovora s Evropskim parlamentom, navodi se u pismu.

U pismu poslanici upozoravaju da bi neprecizno raspodeljena sredstva mogla da dovedu do "fragmentacije, gubitka solidarnosti i finansiranja 27 različitih nacionalnih planova".

Evroposlanici zahtevaju i da se zadrži uloga regiona i lokalnih vlasti u nadzoru nad regionalnim fondovima, koji bi prema aktuelnom predlogu bili preneti pod kontrolu nacionalnih vlada.

Takođe, upozoravaju na mogućnost "demokratskog deficita" ukoliko bi dodela sredstava zavisila od sprovođenja reformi odobrenih u Briselu, po takozvanom modelu "reforme za novac".

Četiri političke grupe traže da se Zajednička poljoprivredna politika, koja obezbeđuje ravnopravne uslove za evropske poljoprivrednike, zadrži kao zaseban instrument, kao i da Parlament dobije jaču ulogu u odobravanju i reviziji nacionalnih planova potrošnje, koji bi se, prema predlogu Komisije, usaglašavali između država članica i izvršnog tela EU.

Na pitanje brisalskog Politika da li će Komisija razmotriti izmene predloga nakon primljenih kritika, portparol Balaš Ujvari potvrdio je da zvaničnici analiziraju sadržaj pisma.

-Naravno, spremni smo da saslušamo stavove Parlamenta i Saveta. Oni imaju važnu ulogu u ovom procesu. Trenutno vodimo konstruktivne razgovore i otvoreni smo da čujemo njihove stavove, što će nam pomoći da postignemo dogovor o daljim koracima, izjavio je Ujvari.

Pregovori o budžetu još su u ranoj fazi, napominje Euraktiv dodajući da zemlje članice trenutno analiziraju predlog Komisije i svoje amandmane planiraju da predstave tokom 2026. godine, dok se usvajanje konačne verzije budžeta očekuje početkom 2027.

Evropski parlament ima pravo da odbije konačni predlog budžeta.

(Tanjug)

