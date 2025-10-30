KATANAC NA VLADU, A ATOMI "VOLJNO": Zbog zastoja u radu američke vlade, odlaže se i proizvodnja najubojitijeg oružja

AMERIKA nastavlja da se suočava sa posledicama zbog obustave rada vlade koja traje od 1. oktobra. Posle upozorenja da bi bez plate od 15. novembra mogli da ostanu vojnici, stigla je informacija da bi zbog katanca na rad vlade američka proizvodnja nuklearnog oružja mogla da bude odložena na nekoliko meseci, možda i više godina. To bi uticalo na rokove za završetak projekata kao što je proizvodnja bojevih glava za krstareće rakete dugog dometa koje su trebalo da budu gotove do 2027. godine.

Foto Tanjug/AP/J. Scott Applewhite

Nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost prošle nedelje je bila prinuđena da otpusti oko 1.400 stalno zaposlenih radnika odgovornih za nadgledanje i odobravanje poslova zbog zatvaranja vlade. Ovo telo prethodno je uputilo zahtev Beloj kući da joj dostave sredstva iz drugih izvora kako ne bi došlo do prinudnog otpuštanja. Međutim, zahtev nije uslišen.

- Ljudi su bili puni nade pošto su videli kako Ministarstvo rata premešta novac da bi platilo vojnike. Mi radimo istu vrstu posla u oblasti nacionalne bezbednosti. Taj novac bi, bez sumnje, zadržao svih 1.400 otpuštenih - rekli su upućeni izvori.

Oni, istovremeno, kritike upućuju na račun administracije predsednika SAD Donalda Trampa koja je pritisla zaposlene u ovoj agenciji da ispune kraće rokove za isporuku modernizovanog oružja Pentagonu. Žale se da bez sredstava ne mogu da nastave da rade i ispune ciljeve koje su im zacrtali nadležni.

Američki mediji ističu da nekoliko hiljada saveznih izvođača radova koji proizvode oružje zasad prima plate iz budžeta Trampovog "velikog, prelepog zakona". Dodatna sredstva su odobrena za nastavak isplate izvođača radova do kraja novembra. Međutim, poznavaoci ističu da će uprkos tome proces proizvodnje oružja kaskati, jer je većina federalnih radnika koji rukovode projektima na prinudnom odsustvu, a bez njihovog zelenog svetla oružje se ne može isporučivati.

U međuvremenu, republikanci i demokrate ponovo, čak 13. put, nisu uspeli da usvoje predlog zakona o potrošnji u Senatu koji bi doveo do skidanja katanca sa rada vlade.

Dve opasnosti POSEBNA zabrinuta vlada zbog mogućeg obustavljanja aktivnosti u fabrici "Panteks" u Teksasu, glavnoj lokaciji u SAD gde se sklapa novo nuklearno oružje, a rastavlja staro, kao i u Y-12 u Tenesiju. Tu se skladišti obogaćeni uranijum i obnavljaju komponente nuklearnog oružja.