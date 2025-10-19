VENS DOLAZI U TEL AVIV: Sutra Vitkof i Kušner na sastanku sa Netanjahuom
AMERIČKI specijalni izaslanik Stiv Vitkof i savetnik američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner sutra će stići u posetu Izraelu, dok će američki potpredsednik Džej Di Vens doći u Tel Aviv u utorak, izjavio je američki zvaničnik za Tajms of Izrael.
Zvaničnik je rekao da će se Vens, Vitkof i Kušner tokom posete Izraelu sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim izraelskim zvaničnicima da bi dalje unapredili američki plan za prekid vatre u Pojasu Gaze.
Okružni sud u Jerusalimu otkazao je danas ročišta za Netanjahuovo svedočenje u krivičnom postupku protiv njega koja su bila zakazana za ponedeljak i utorak, navodeći kao razlog "hitne diplomatske sastanke" kojima Netanjahu mora da prisustvuje.
Netanjahuovi advokati su rekli da njihov klijent neće moći da svedoči ni u sredu ili četvrtak zbog Vensove posete i ceremonije polaganja zakletve za novog šefa obaveštajne agencije Šin Bet, Dejvida Zinija.
