OTAC UBIO DETE: Zaključao ženu i sina, pa se brutalno iživljavao nad ćerkom

MUŠKARAC star 58 godina osumnjičen je da je ubio svoju ćerku. Iako je policija brzo stigla na lice mesta, nije uspela da ga zaustavi na vreme.

Foto: Shutterstock

U subotu ujutru, muškarac je krenuo ka kući svoje bivše supruge u mestu Bolšvajl koje broji oko 2300 stanovnika, kako bi preuzeo njihovo dvoje zajedničke dece za vikend. Prema informacijama koje su saopštili Državna kriminalistička policija Baden-Virtemberga i tužilaštvo, već tokom telefonskog razgovora između bivših supružnika došlo je do sukoba.

- Već na prilazu kući, otac porodice je svojim vozilom udario u baštensku ogradu i saksiju s cvećem - navode istražitelji. Uprkos protivljenju bivše supruge, nasilno je ušao u kuću, zaključao nju i sina napolju, a ćerku uzeo pod svoju kontrolu. Pozvani policajci su kroz prozor videli kako muškarac primenjuje brutalno nasilje nad detetom.

Ćerka preminula, otac preživeo

Jedan od policajaca tada je kroz prozor pucao na napadača kako bi ga zaustavio. Iako je pogođen, uspeo je da se povuče u deo kuće koji nije bio vidljiv policiji. Užasno: kada su ostali policajci ušli u kuću, zatekli su muškarca i beživotno telo devojčice. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt deteta.

Još uvek nije poznato koliko je hitaca ispaljeno na muškarca, nemačkog državljanina, ali je potvrđeno da nije životno ugrožen. Uhapšen je bez otpora i prebačen u bolnicu. Majka i sin su zbrinuti medicinski i psihološki.

Sada se istražuju okolnosti policijske intervencije, kao i tačan uzrok smrti deteta.

Komšije pokušale da ga zaustave

Gradonačelnik Bolšvajla, Jorg Vagner, bivši policajac, izjavio je da je zajednica u šoku. Posebno su pogođeni stanovnici komšiluka, od kojih su neki pokušali da intervenišu. - Svi se pitaju kako je tako nešto moglo da se dogodi u našem mirnom mestu - rekao je Vagner. I on sam, kao otac dece približnog uzrasta kao i žrtva, nalazi se pod velikim šokom.

Istakao je da je sada prioritet pronaći smeštaj za majku i sina, ukoliko ne žele da se vrate u svoju kuću.

(bild.de)