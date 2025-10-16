Svet

OBEĆANJE, LUDOM RADOVANJE: Na šta će sve Zelenski da se obaveže pred Trampom

В. Н.

16. 10. 2025. u 19:38

VLADIMIR Zelenski odlučio je da "zasladi" svoj sastanak sa Donaldom Trampom "listom obećanja" koja bi trebalo da mu pomogne da ubedi američkog predsednika da promeni mišljenje o isporuci oružja Ukrajini.

ОБЕЋАЊЕ, ЛУДОМ РАДОВАЊЕ: На шта ће све Зеленски да се обавеже пред Трампом

Foto: Profimedia

Kako prenosi "Blumberg", Zelenski se nada da će uspeti da iskoristi Trampovu navodnu frustraciju ruskim liderom Vladimirom Putinom i nizom obećanja obezbedi američku vojnu pomoć.

Kako se navodi, Kijev bi mogao da ponudi Vašingtonu stručnost u tehnologiji i proizvodnji dronova u zamenu za hitno potrebno američko oružje i zalihe energenata.

Štaviše, Zelenski bi mogao da ponudi Trampu mogućnost da američke naftne kompanije koriste infrastrukturu cevovoda u Ukrajini za izvoz u Slovačku i Mađarsku.

"Blumbergovi" izvori tvrde i da će kijevski zvaničnici takođe ponuditi američkim kompanijama jeftino skladištenje tečnog prirodnog gasa u ogromnim podzemnim skladištima u Ukrajini kako bi stimulisali izvoz energenata iz Sjedinjenih Država u evropske zemlje.

Ranije ove nedelje, Donald Tramp je objavio da će se sutra sastati sa Zelenskim u Beloj kući. Zelenski se, pak, nada da će uspeti da izmoli od Trampa oružje dugog dometa, pre svega "tomahavke".

Takođe, ruski predsednik Vladimir Putin i američki lider Donald Tramp završili su telefonski razgovor. Bela kuća je saopštila da je razgovor dvojice predsednika bio "produktivan" i da će SAD i Rusija održati sastanak na visokom nivou sledeće nedelje. Sastanak Putina i Trampa biće održan, kako je najavljeno, u Budimpešti. 

Kremlj je upozorio da bi takav potez mogao biti ozbiljna eskalacija, jer su "tomahavci" sposobni da nose nuklearno oružje.

(RT Balkan)

