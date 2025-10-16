OBEĆANJE, LUDOM RADOVANJE: Na šta će sve Zelenski da se obaveže pred Trampom
VLADIMIR Zelenski odlučio je da "zasladi" svoj sastanak sa Donaldom Trampom "listom obećanja" koja bi trebalo da mu pomogne da ubedi američkog predsednika da promeni mišljenje o isporuci oružja Ukrajini.
Kako prenosi "Blumberg", Zelenski se nada da će uspeti da iskoristi Trampovu navodnu frustraciju ruskim liderom Vladimirom Putinom i nizom obećanja obezbedi američku vojnu pomoć.
Kako se navodi, Kijev bi mogao da ponudi Vašingtonu stručnost u tehnologiji i proizvodnji dronova u zamenu za hitno potrebno američko oružje i zalihe energenata.
Štaviše, Zelenski bi mogao da ponudi Trampu mogućnost da američke naftne kompanije koriste infrastrukturu cevovoda u Ukrajini za izvoz u Slovačku i Mađarsku.
"Blumbergovi" izvori tvrde i da će kijevski zvaničnici takođe ponuditi američkim kompanijama jeftino skladištenje tečnog prirodnog gasa u ogromnim podzemnim skladištima u Ukrajini kako bi stimulisali izvoz energenata iz Sjedinjenih Država u evropske zemlje.
Ranije ove nedelje, Donald Tramp je objavio da će se sutra sastati sa Zelenskim u Beloj kući. Zelenski se, pak, nada da će uspeti da izmoli od Trampa oružje dugog dometa, pre svega "tomahavke".
Takođe, ruski predsednik Vladimir Putin i američki lider Donald Tramp završili su telefonski razgovor. Bela kuća je saopštila da je razgovor dvojice predsednika bio "produktivan" i da će SAD i Rusija održati sastanak na visokom nivou sledeće nedelje. Sastanak Putina i Trampa biće održan, kako je najavljeno, u Budimpešti.
Kremlj je upozorio da bi takav potez mogao biti ozbiljna eskalacija, jer su "tomahavci" sposobni da nose nuklearno oružje.
(RT Balkan)
Preporučujemo
UDARNA VEST IZ BELE KUĆE: Američko-ruski sastanak na najvišem nivou sledeće nedelje
16. 10. 2025. u 19:16
EVO GDE SE SASTAJU PUTIN I TRAMP: Šef Bele kuće otkrio detalje
16. 10. 2025. u 19:32
ZAHAROVA O SANKCIJAMA NISU: Rusija i Srbija tragaju za optimalnim rešenjem
16. 10. 2025. u 18:30
RUSIJA OTKRILA CILj: Kolike će biti rezerve nafte, gasa i uglja
16. 10. 2025. u 18:13
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)