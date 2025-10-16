OBEĆANJE, LUDOM RADOVANJE: Na šta će sve Zelenski da se obaveže pred Trampom

VLADIMIR Zelenski odlučio je da "zasladi" svoj sastanak sa Donaldom Trampom "listom obećanja" koja bi trebalo da mu pomogne da ubedi američkog predsednika da promeni mišljenje o isporuci oružja Ukrajini.

Kako prenosi "Blumberg", Zelenski se nada da će uspeti da iskoristi Trampovu navodnu frustraciju ruskim liderom Vladimirom Putinom i nizom obećanja obezbedi američku vojnu pomoć.

Kako se navodi, Kijev bi mogao da ponudi Vašingtonu stručnost u tehnologiji i proizvodnji dronova u zamenu za hitno potrebno američko oružje i zalihe energenata.

Štaviše, Zelenski bi mogao da ponudi Trampu mogućnost da američke naftne kompanije koriste infrastrukturu cevovoda u Ukrajini za izvoz u Slovačku i Mađarsku.

"Blumbergovi" izvori tvrde i da će kijevski zvaničnici takođe ponuditi američkim kompanijama jeftino skladištenje tečnog prirodnog gasa u ogromnim podzemnim skladištima u Ukrajini kako bi stimulisali izvoz energenata iz Sjedinjenih Država u evropske zemlje.

Ranije ove nedelje, Donald Tramp je objavio da će se sutra sastati sa Zelenskim u Beloj kući. Zelenski se, pak, nada da će uspeti da izmoli od Trampa oružje dugog dometa, pre svega "tomahavke".

Takođe, ruski predsednik Vladimir Putin i američki lider Donald Tramp završili su telefonski razgovor. Bela kuća je saopštila da je razgovor dvojice predsednika bio "produktivan" i da će SAD i Rusija održati sastanak na visokom nivou sledeće nedelje. Sastanak Putina i Trampa biće održan, kako je najavljeno, u Budimpešti.

Kremlj je upozorio da bi takav potez mogao biti ozbiljna eskalacija, jer su "tomahavci" sposobni da nose nuklearno oružje.

(RT Balkan)