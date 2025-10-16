Svet

PROGUTAO 72 PAKETIĆA KOKAINA: Uhvaćen krijumčar sa 840 grama narkotika u sebi - haos u Grčkoj

В. Н.

16. 10. 2025. u 19:17

MUŠKARAC (22) uhapšen kada je grčka policija detaljnom proverom utvrdila da u sebi nosi skoro kilogram kokaina.

ПРОГУТАО 72 ПАКЕТИЋА КОКАИНА: Ухваћен кријумчар са 840 грама наркотика у себи - хаос у Грчкој

Foto: pixabay

Na međunarodnom aerodromu u Atinie danas je uhapšen muškarac (22), nakon što je uhvaćen jer je u sebi imao 72 paketića kokaina!

Kako navodi grčki Katimerini, u pitanju je stranac, koji je u sebi nosio 840 grama kokaina, kada je pokušao da prokrijumčari drogu kroz aerodromsku kontrolu.

Stigao je letom iz Francuske, a otkriven je tokom detaljnih provera koje je sprovodilo odeljenje za narkotike.

Policija veruje da je on član međunarodne mreže za šverc kokaina, koja deluje iz zemalja Latinske Amerike.

Istraga je usmerena ka tome ko je trebalo da primi drogu u Grčkoj.

Protiv uhapšenog su podignute optužbe za kršenje zakona o narkoticima.

(Katimerini)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UKRAJINA, UKRAJINA I JOŠ UKRAJINE: Fico žestoko o Evropskom savetu
Svet

0 0

UKRAJINA, UKRAJINA I JOŠ UKRAJINE: Fico žestoko o Evropskom savetu

SLOVAČKI premijer Robert Fico je na društvenim mrežama kritikovao Evropski savet da je opsednut Ukrajinom umesto da se bavi unutrašnjim problemima zemalja i naglasio je Slovačkoj je potrebna stvarna podrška za njenu automobilsku industriju, kao i rešenje koje bi omogućile da njihove kompanije ostanu konkurentne sa svetom.

16. 10. 2025. u 20:17

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu