JA SAM JEDINI KOJI SE RAČUNA: Kako je Donald Tramp "izbrisao" Brisel na Bliskom istoku

NA dan kada su oči celog sveta bile uprte u Bliski istok, šefica diplomatije EU Kaja Kalas nije bila ni u Jerusalimu ni u Šarm el Šeiku, već u — Kijevu.

Gde na nju niko nije obraćao pažnju, baš kao ni na blok koji je predstavljala.

Mirovni sporazum kojim je okončan dvogodišnji rat u Pojasu Gaze bio je "šou" samo jednog čoveka: američkog predsednika Donalda Trampa. EU u njemu nije imala ni epizodnu ulogu, dok su lideri pojedinih zemalja bloka bili u najboljem slučaju statisti.

Dovoljno je bilo samo videti kako je američki predsednik tokom sastanka u Šarmu "lomio ruku" francuskom lideru Emanuelu Makronu, dok je hvalio "crnu ovcu" u očima Brisela, mađarskog premijera Viktora Orbana.

-Znam da se mnogi ne slažu u vezi toga sa mnom, ali ja sam jedini koji se računa, rekao je Tramp Orbanu.

Prezira američkog predsednika nije bila pošteđena ni Velika Britanija. Tramp je u jednom trenutku pitao "gde je Ujedinjeno kraljevstvo?", na šta je britanski premijer Kir Starmer odgovorio "iza vas, kao i obično".

-E lepo, odgovorio je Tramp i produžio sa govorom, pustivši Starmera da se snuždeno povuče u pozadinu.

Dok je Evropa igrala kakvu-takvu ulogu u Dejtonskom sporazumu 1995. godine, a briselske birokrate sve do danas vedre i oblače po Bosni i Hercegovini, u ovom "bliskoističnom Dejtonu" od EU nema ni traga.

Mirovni plan za Gazu potpisale su SAD i Izrael, kao i Egipat, Katar i Turska. Evropa se ne spominje kao učesnik u vojnoj misiji, niti ima imena iz EU u "savetu za mir" koji bi imenovao civilnog namesnika u Gazi, kao pandan OHR-u. Trenutno je predsednik tog odbora sam Tramp, dok se kao jedan od članova spominje tvorac plana, bivši britanski premijer Toni Bler.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen jeste izjavila da u potpunosti podržava mirovni plan za Gazu i da je EU "spremna da doprinese njegovom uspehu svim raspoloživim sredstvima", između ostalog i novcem za obnovu palestinske enklave. EU je, dakle, zanimljiva u toj priči isključivo zbog novca koji bi mogla da doprinese.

Međutim, nije sasvim jasno odakle bi taj novac mogao da dođe, jer je Brisel već poharao svoj budžet radi podrške Ukrajini i sad pokušava da nađe opravdanje za pljačku zamrznutih ruskih suverenih fondova.

Zanimljivo je da Trampova administracija u svojim predlozima za rešenje rusko-ukrajinskog sukoba spominje evropske zemlje i kao potencijalni izvor mirovnih trupa i kao najvećeg donatora za obnovu Ukrajine, iako je to u praksi bez SAD neizvodljivo. Za to vreme, Amerika namerava da uživa dividende od ukrajinskih mineralnih nalazišta i prodaje oružja koje bi zamenilo ono uništeno na poljima Donbasa.

U nedavno objavljenom odlomku iz memoara Jensa Stoltenberga, bivšeg norveškog premijera koji je bio generalni sekretar NATO (2014-2024), jasno se vidi odsustvo bilo kakvog nezavisnog razmišljanja, što u Briselu što u evropskim prestonicama. Naprotiv, Evropa "jedva da postoji kao subjekt sa sopstvenim interesima ili ciljevima, već samo kao objekt koji reaguje na postupke Amerikanaca", napisao je tom prilikom francuski komentator Arno Bertran.

Posle ceremonija sa mirovnim sporazumima na Bliskom istoku, čini se da je bio u pravu.

