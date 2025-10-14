HAVIJER MILEJ STIŽE U VAŠINGTON: "Argentina će uskoro imati dolara više nego što može da potroši"

PREDSEDNIK Argentine Havijer Milej danas stiže u Vašington na sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, a očekuje se da će od Bele kuće tražiti podršku za reforme u Argentini i trgovinske ustupke kao što je smanjenje američkih carina na robu iz južnoameričke zemlje.

U nizu javnih poruka upućenih Trampu, Milej je izrazio "divljenje prema liderstvu koje vraća nadu u svet", dok su odnosi između dve zemlje u poslednjim nedeljama postali bolji nego ikada. Rezultat te bliskosti bio je paket podrške u vidu valutne razmene (swap) za 20 milijardi dolara, koji je američko Ministarstvo finansija prošle nedelje odobrilo kako bi se stabilizovao argentinski pezos uoči izbora u Argentini 26. oktobra, prenosi AP.

U pitanju je mehanizam koji omogućava Argentini da menja svoje pezose za dolare u dogovorenom iznosu, čime se privremeno jača likvidnost deviznog tržišta južnoameričke države i sprečava devalvacija.

Za Trampovu administraciju, odluka o spasavanju zemlje koja je devet puta bankrotirala dolazi u nezgodnom trenutku, tokom delimične obustave rada američke savezne vlade i talasa otpuštanja u javnom sektoru. Vašington je ipak ocenio da je stabilnost Milejevog ekonomskog programa od suštinskog značaja, prenosi Rojters

Ekonomisti upozoravaju da bi ovaj potez mogao doneti kratkotrajnu stabilnost, ali ne i trajno rešenje. Argentina je već najveći dužnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), s ukupnim obavezama većim od 60 milijardi dolara, dok ciljevi za obnovu rezervi i dalje nisu ispunjeni.

Havijer Milej je ipak optimista, a uoči leta za Vašington, poručio je da će "Argentina uskoro imati dolara više nego što može da potroši".

(Tanjug)