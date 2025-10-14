HAVIJER MILEJ STIŽE U VAŠINGTON: "Argentina će uskoro imati dolara više nego što može da potroši"
PREDSEDNIK Argentine Havijer Milej danas stiže u Vašington na sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, a očekuje se da će od Bele kuće tražiti podršku za reforme u Argentini i trgovinske ustupke kao što je smanjenje američkih carina na robu iz južnoameričke zemlje.
U nizu javnih poruka upućenih Trampu, Milej je izrazio "divljenje prema liderstvu koje vraća nadu u svet", dok su odnosi između dve zemlje u poslednjim nedeljama postali bolji nego ikada. Rezultat te bliskosti bio je paket podrške u vidu valutne razmene (swap) za 20 milijardi dolara, koji je američko Ministarstvo finansija prošle nedelje odobrilo kako bi se stabilizovao argentinski pezos uoči izbora u Argentini 26. oktobra, prenosi AP.
U pitanju je mehanizam koji omogućava Argentini da menja svoje pezose za dolare u dogovorenom iznosu, čime se privremeno jača likvidnost deviznog tržišta južnoameričke države i sprečava devalvacija.
Za Trampovu administraciju, odluka o spasavanju zemlje koja je devet puta bankrotirala dolazi u nezgodnom trenutku, tokom delimične obustave rada američke savezne vlade i talasa otpuštanja u javnom sektoru. Vašington je ipak ocenio da je stabilnost Milejevog ekonomskog programa od suštinskog značaja, prenosi Rojters
Ekonomisti upozoravaju da bi ovaj potez mogao doneti kratkotrajnu stabilnost, ali ne i trajno rešenje. Argentina je već najveći dužnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), s ukupnim obavezama većim od 60 milijardi dolara, dok ciljevi za obnovu rezervi i dalje nisu ispunjeni.
Havijer Milej je ipak optimista, a uoči leta za Vašington, poručio je da će "Argentina uskoro imati dolara više nego što može da potroši".
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP ORBANU: Ti si fantastičan lider, uz tebe sam 100 odsto
14. 10. 2025. u 09:42
ZELENSKI OTKRIO TEME RAZGOVORA SA TRAMPOM: Evo o čemu će sve govoriti
13. 10. 2025. u 23:30
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)