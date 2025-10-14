Svet

TRAMP ORBANU: Ti si fantastičan lider, uz tebe sam 100 odsto

14. 10. 2025. u 09:42

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nazvao je mađarskog premijera Viktora Orbana "fantastičnim" liderom, tokom konferencije o miru u Gazi održane u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik i dodao da ga podržava u potpunosti.

ТРАМП ОРБАНУ: Ти си фантастичан лидер, уз тебе сам 100 одсто

Foto: Profimedia

Na Fejsbuk stranici mađarskog premijera objavljen je video snimak sa tom izjavom Trampa, preneo je mađarski MTI.

- Imamo Mađarsku. O, Viktore! Volimo Viktora. Ti si fantastičan. Znam da se mnogi ne slažu u vezi toga sa mnom, ali ja sam jedini koji se računa - rekao je Tramp.

Tramp je dodao i da je na poslednjim izborima u Mađarskoj podržavao Orbana.

- Sledeći put bićeš još bolji. Uz tebe smo 100 odsto - rekao je Tramp, dok se Orban u objavi zahvalio američkom predsedniku.

(Tanjug)

Fudbal
