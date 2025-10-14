TRAMP ORBANU: Ti si fantastičan lider, uz tebe sam 100 odsto
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nazvao je mađarskog premijera Viktora Orbana "fantastičnim" liderom, tokom konferencije o miru u Gazi održane u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik i dodao da ga podržava u potpunosti.
Na Fejsbuk stranici mađarskog premijera objavljen je video snimak sa tom izjavom Trampa, preneo je mađarski MTI.
- Imamo Mađarsku. O, Viktore! Volimo Viktora. Ti si fantastičan. Znam da se mnogi ne slažu u vezi toga sa mnom, ali ja sam jedini koji se računa - rekao je Tramp.
Tramp je dodao i da je na poslednjim izborima u Mađarskoj podržavao Orbana.
- Sledeći put bićeš još bolji. Uz tebe smo 100 odsto - rekao je Tramp, dok se Orban u objavi zahvalio američkom predsedniku.
(Tanjug)
