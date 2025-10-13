"DOŠLO JE VREME I DA RAZMISLIMO O TOME KAKO REŠITI RAT IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE" Lula da Silva pozvao na mir nakon sporazuma o Gazi

POSTIZANjE mira u Pojasu Gaze stvara mogućnosti za rešavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je predsednik Brazila Lula da Silva.

Foto: Profimedia

- Došlo je vreme i da razmislimo o tome kako rešiti rat između Rusije i Ukrajine - istakao je brazilski lider tokom konferencije za novinare u Rimu.

Prema njegovim rečima, postizanje mirovnog rešenja u Ukrajini je moguće, ali je to težak zadatak.

- Mislim da je ceo svet umoran od toga (sukoba). Za same zaraćene strane je veoma teško - rekao je Lula da Silva.

Brazilski lider je u septembru, na sastanku na marginama zasedanja Generalne skupštine UN, rekao Vladimiru Zelenskom da se mir u Ukrajini može postići samo što skorijim početkom pregovora.

(Sputnjik)