"DOŠLO JE VREME I DA RAZMISLIMO O TOME KAKO REŠITI RAT IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE" Lula da Silva pozvao na mir nakon sporazuma o Gazi
POSTIZANjE mira u Pojasu Gaze stvara mogućnosti za rešavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je predsednik Brazila Lula da Silva.
- Došlo je vreme i da razmislimo o tome kako rešiti rat između Rusije i Ukrajine - istakao je brazilski lider tokom konferencije za novinare u Rimu.
Prema njegovim rečima, postizanje mirovnog rešenja u Ukrajini je moguće, ali je to težak zadatak.
- Mislim da je ceo svet umoran od toga (sukoba). Za same zaraćene strane je veoma teško - rekao je Lula da Silva.
Brazilski lider je u septembru, na sastanku na marginama zasedanja Generalne skupštine UN, rekao Vladimiru Zelenskom da se mir u Ukrajini može postići samo što skorijim početkom pregovora.
(Sputnjik)
