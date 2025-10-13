Svet

RAT ĆE SE NASTAVITI, SVI TO RAZUMEJU: Medvedev pozdravio oslobađanje talaca ali upozorava

13. 10. 2025. u 18:22

DOK se ne uspostavi punopravna palestinska država u skladu sa dobro poznatim rezolucijama UN, ništa se neće promeniti, napisao je na Iksu Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i bivši predsednik Ruske Federacije.

РАТ ЋЕ СЕ НАСТАВИТИ, СВИ ТО РАЗУМЕЈУ: Медведев поздравио ослобађање талаца али упозорава

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika svakako je dobra stvar, ali to neće ništa rešiti. Dok se ne uspostavi punopravna palestinska država u skladu sa dobro poznatim rezolucijama UN, ništa se neće promeniti. Rat će se nastaviti. Svi to razumeju -  poručio je bivši ruski predsednik.

Kao deo sprovođenja prve faze mirovnog plana koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, Hamas je oslobodio svih 20 živih talaca otetih 7. oktobra 2023. godine, koji su od tada držani u Pojasu Gaze, a među njima je i državljanin Srbije Alon Ohel.

