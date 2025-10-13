RAT ĆE SE NASTAVITI, SVI TO RAZUMEJU: Medvedev pozdravio oslobađanje talaca ali upozorava

DOK se ne uspostavi punopravna palestinska država u skladu sa dobro poznatim rezolucijama UN, ništa se neće promeniti, napisao je na Iksu Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i bivši predsednik Ruske Federacije.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika svakako je dobra stvar, ali to neće ništa rešiti. Dok se ne uspostavi punopravna palestinska država u skladu sa dobro poznatim rezolucijama UN, ništa se neće promeniti. Rat će se nastaviti. Svi to razumeju - poručio je bivši ruski predsednik.

Releasing Israel hostages and Palestinian prisoners is a good thing, of course, but it won't solve anything. Until a full-fledged Palestinian state is established in line with the well-known UN resolutions, nothing will change. The war will continue. Everyone understands this. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 13, 2025

Kao deo sprovođenja prve faze mirovnog plana koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, Hamas je oslobodio svih 20 živih talaca otetih 7. oktobra 2023. godine, koji su od tada držani u Pojasu Gaze, a među njima je i državljanin Srbije Alon Ohel.

(RT Balkan)