POPLAVE ODNELE VIŠE OD 60 ŽIVOTA: Mnogi su nestali, pljuskovi izazvali klizišta, nestanak struje... (VIDEO)
OBILNE kiše koje su pogodile Meksiko odnele su najmanje 64 života, dok se 65 ljudi vodi kao nestalo, saopštila je vlada.
Pljuskovi prošle sedmice izazvali su klizišta, doveli do isključenja struje, a pojedinim opštinama zabeležene su poplave i izlivanje reka.
Meksičke vlasti su rasporedile hiljade ljudi da pomognu u evakuaciji, čišćenju i kontroli područja na obali Meksičkog zaliva i u centralnim državama koje su najviše pogođene kišama koje su padale tokom cele prošle sedmice.
Laura Velaskez, nacionalni koordinator civilne zaštite, rekla je da su Idalgo i Verakruz najteže pogođene države, sa 29 smrtnih slučajeva i 18 nestalih prijavljenih u Verakruzu, i 21 smrtnim slučajem i 43 nestalih u Idalgu.
U pet meksičkih država zabeleženo je isključenje struje.
(SRNA)
