TEŠKA AUTOBUSKA NESREĆA: Među poginulima i sedmoro deca, čak 42 osobe izgubile život
NAJMANjE 42 osobe, uključujući sedmoro dece, poginule su u teškoj nesreći autobusa na planinskom putu u Južnoj Africi, potvrdile su lokalne vlasti.
Još 49 ljudi je povređeno u nesreći koja se dogodila juče popodne u severnoj provinciji Limpopo, javlja Skaj njuz.
Nesreća se dogodila juče oko 18 časova u blizini grada Luis Trišar, oko 400 kilometara severno od Pretorije. Autobus, koji je saobraćao ka Zimbabveu, iz razloga koji još nisu utvrđeni, skrenuo je sa puta N1 i sleteo niz nasip. Ministarstvo saobraćaja je saopštilo da je među poginulima 18 žena i 17 muškaraca.
Šest osoba je u kritičnom stanju, dok je 31 osoba zadobila teške povrede i prebačena je u obližnje bolnice. Jedno teško povređeno dete je helikopterom hitno prebačeno u bolnicu. Autobus je prevozio državljane Zimbabvea i Malavija koji su se vraćali kući. Spasilačke ekipe su satima radile na licu mesta, pretražujući prevrnuto vozilo u potrazi za preživelima.
