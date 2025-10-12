ZELENSKI SE RUGA TRAMPU? Mislio je da će okončati rat u Ukrajini pre primirja na Bliskom istoku
AMERIČKI predsednik Donald Tramp, izjavio je danas Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, da mu je američki predsednik Donald Tramp rekao da je planirao da zaustavi rat u Ukrajini pre postizanja primirja na Bliskom istoku, ali da je rat u Ukrajini "teži i veći" nego u Gazi.
-U telefonskom razgovoru čestitao sam Trampu na prekidu vatre na Bliskom istoku, to je veliki uspeh za njega i Sjedinjene Američke Države. On mi je veoma iskreno rekao da je mislio da će moći da zaustavi Putina pre nego što on postigne prekid vatre na Bliskom istoku, rekao je Zelenski u intervjuu za Foks njuz.
Dodao je da se saglasio sa Trampom da je u Ukrajini situacija teža nego u Gazi.
-On je zaista rekao da je rat u Ukrajini teži i veći. To je razumljivo. Ovo je rat punih razmera. Ne upoređujemo žrtve, jer to boli bilo gde u svetu. I ne želim da upoređujem, ali imamo veliki rat. A Rusija je velika sila, zaista velika sila. I započeli su prvu operaciju pre više od 10 godina. Ovo je zaista veoma teška situacija, rekao je Zelenski.
On je ocenio da postignuto primirje na Bliskom istoku daje signal i nadu da se se Putin "suočiti sa istom vrstom pritiska" kako bi okončao rat u Ukrajini.
-Za to su nam potrebni oržuje dugog dometa i prava PVO zaštita, samo da pokažemo Putinu da nas Amerika podržava. SAD imaju rakete "Tomahavk" i druge stvati koje se mogu koristiti u vojnom sektoru, rekao je Zelenski.
Podsetio je da je Iran dao Rusiji licence za proizvodnju dronova, da su iranski stručnjaci obučavali Ruse, kao i da je Severna Koreja Rusiji obezbedila mnogo artiljerije.
-Mi smo jaka zemlja, ali ne dovoljno velika da se suprotstavimo Rusiji, Irancima i Severnokorejcima. To je previše. Zato smo i razgovarali o Tomahavku i drugim stvarima, smatra Zelenski.
(Tanjug)
