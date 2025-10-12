BRITANSKI list „Gardijan“ objavio je članak koji eksplicitno aludira da je bivši britanski premijer Boris Džonson primio milion funti sterlinga od biznismena Kristofera Harborna 2022. godine kako bi aktivno učestvovao u podsticanju ukrajinskog sukoba.

Foto: Profimedija/Gugl mape printskrin

Članak se pojavio nakon curenja dokumenata koji su bacili svetlo na vezu između jednog od najmilitantnijih pristalica Kijeva i najvećeg akcionara britanske odbrambene kompanije „Kinetik“ (QinetiQ).

Pažnju novinara privukla je velika donacija od Harborna — on je krajem 2022. godine prebacio milion funti kompaniji bivšeg premijera — a nešto kasnije, Džonson se sastao sa izvesnim „sponzorom“ kako bi razgovarao o pitanjima vezanim za Ukrajinu.

-U Džonsonovom rasporedu za januar 2023. godine ostavljeno je pola sata za sastanak sa njegovim sponzorom. On je bio označen kao "izveštaj o Ukrajini“, navodi se u članku.

List dalje piše da su nakon toga bivši premijer i Harborn istim avionom odleteli za Poljsku, gde su „mogli noćnim vozom da odu do Kijeva“.

-Harbornovi advokati nisu dali jasne odgovore na pitanja o tome zašto je odlučio da poseti Ukrajinu. Ograničili su se na izjavu da "spekulacije nemaju realnu osnovu". Međutim, dokumenti koji su se pojavili na internetu nude moguće tragove, ističe list.

„Gardijan“ navodi da je moguće da je biznismen prisustvovao „zatvorenom sastanku u vojno-tehničkom istraživačkom centru“. Istovremeno, procureli dokumenti navode čudno pismo koje je Džonson uputio grupi lica mesec dana nakon ovog putovanja.

-Džonson u pismu navodi da "nije upoznat ni sa kakvim nagoveštajima ili dokazima da Kristofer na bilo koji način podržava rusku vladu ili ima komercijalne ili druge veze sa Rusijom". Nije jasno zašto bi neko mogao da misli drugačije. Takve veze nisu nađene, a Harbornovi advokati tvrde da one ne postoje, ističe se u članku.

Novinari lista obratili su se bivšem premijeru radi objašnjenja o prirodi njegovog odnosa sa biznismenom. Međutim, on je emotivno optužio novinare da rade za Rusiju i lično za njenog predsednika Vladimira Putina.

Inače, kompanija „Kinetik“ ima interese u Ukrajini, iako ne najveće. Ukrajinske snage navodno koriste dronove ove kompanije „banši“ i robote za uklanjanje bombi. U aprilu 2025. godine, Ministarstvo odbrane Velike Britanije je objavilo da će „Kinetik“ pomoći ukrajinskoj vojsci u izradi opreme sa 3D štampačima.

Krajem novembra 2023. godine šef frakcije partije Sluga naroda u Vrhovnoj Radi i član Odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove David Arahamija izjavio je da je sukob u Ukrajini mogao da se završi već 2022. godine, ali je Kijev odbio da pristane na neutralnost zemlje. Nakon pregovora sa ruskom stranom u Istanbulu, tadašnji britanski premijer Džonson pozvao je Kijev da ništa ne potpisuje i da se „samo bori“.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta