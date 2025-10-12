RAKETA ZA UDAR PO AMERICI: Severna Koreja predstavila novu ICBM Hvasong-20 na čvrsto gorivo sa više sa više bojevih glava (VIDEO)
KOREJSKA narodna armija predstavila je novi tip interkontinentalne balističke rakete dometa, koja predstavlja veliki napredak u odnosu na prethodne dizajne i kulminaciju više od decenije razvojnog rada na obezbeđivanju naprednog strateškog sredstva odvraćanja.
Hvasong-20 je znatno manji i kompaktniji od prethodnih severnokorejskih dizajna kao što je Hvasong-17, što ukazuje da je njegov novi, efikasniji dizajn motora mogao značajno smanjiti količinu goriva potrebnu za dostizanje potrebnog dometa. Očekuje se da će nova raketa početi sa testiranjem u letu u narednim mesecima, moguće pre kraja godine, što će joj omogućiti da brzo zameni starije tipove interkontinentalnih balističkih raketa u proizvodnji. Severna Koreja je u poslednjih osam godina uvela u upotrebu pet odvojenih dizajna interkontinentalnih balističkih raketa, uključujući Hvasong-14, 15, 17, 18 i 19, pri čemu je svaki od njih postigao postepen napredak u odnosu na mogućnosti svojih prethodnika. Napredne mogućnosti Hvasong-20 mogu ga učiniti poslednjim novim dizajnom razvijenim u poslednje vreme, pri čemu raketa potencijalno ima dodatni prostor za modernizaciju, uključujući i integraciju hiperonzičkih klizećih vozila kao što su susedne Kina i Rusija učinile na svojim interkontinentalnim balističkim raketama.
Severna Koreja je prvi put demonstrirala sposobnost lansiranja nuklearnih udara na kopno Sjedinjenih Država u julu 2018. godine, uspešnim testiranjem nove balističke rakete Hvasong-14. Jedanaest dana nakon drugog uspešnog leta rakete Hvasong-14 28. jula, Vašington post je objavio deo procurele procene Odbrambene obaveštajne agencije (Military Intelligence Agency) koja potvrđuje da se smatra da je Severna Koreja sposobna da pokrene nuklearne napade na američke gradove minijaturizovanim nuklearnim bojevim glavama. Razvoj ove sposobnosti predstavlja ključnu promenu u sedam decenija dugom sukobu ove istočnoazijske države sa Sjedinjenim Državama, a stručnjaci su uglavnom zaključili da je obostrana ranjivost koju je ovo obezbedilo bila ključna za vršenje pritiska na Sjedinjene Države da dođu za pregovarački sto i značajno revidiraju svoje ciljeve za sukob sa Pjongjangom. Tokom Korejskog rata od 1950. do 1953. godine, Sjedinjene Države su bile odgovorne za uništenje, procenjenih, 20-30 procenata stanovništva Severne Koreje najintenzivnijom kampanjom bombardovanja u svetskoj istoriji u to vreme. Dok je Vašington bio blizu pokretanja novih rundi neprijateljstava u narednim decenijama, od sredine 1960-ih do 2017. godine, sticanje mogućnosti odmazde protiv američkih gradova pružilo je neprocenjivu bezbednosnu garanciju za Pjongjang.
(militarywatchmagazine.com)
