"SVAKOG TRENUTKA" Udarna najava DŽej Di Vensa

HAMAS će osloboditi izraelske taoce iz Gaze "svakog trenutka", objavio je američki potpredsednik Džej Di Vens.

Foto: Profimedia

Detalji o tačnom vremenu i proceduri oslobađanja još nisu objavljeni, ali je Izrael u pripravnosti kako bi primio taoce i osigurao njihov bezbedan povratak.

Ova vest dolazi nakon što je administracija predsednika Donalda Trampa posredovala oko primirja u Gazi u petak, čime je okončan dvogodišnji sukob između Hamasa i Izraela.