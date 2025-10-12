"SVAKOG TRENUTKA" Udarna najava DŽej Di Vensa
HAMAS će osloboditi izraelske taoce iz Gaze "svakog trenutka", objavio je američki potpredsednik Džej Di Vens.
Detalji o tačnom vremenu i proceduri oslobađanja još nisu objavljeni, ali je Izrael u pripravnosti kako bi primio taoce i osigurao njihov bezbedan povratak.
Ova vest dolazi nakon što je administracija predsednika Donalda Trampa posredovala oko primirja u Gazi u petak, čime je okončan dvogodišnji sukob između Hamasa i Izraela.
