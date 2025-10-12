PETORO POVREĐENO U PADU HELIKOPTERA: Dramatične scene u Kaliforniji (VIDEO)

Petoro ljudi je povređeno i hitno odvezeno u bolnice nakon što se u subotu srušio helikopter u Hantington Biču u Kaliforniji, preneli su danas američki mediji.

Foto: Tviter printskrin/ Open Source Intel

Helikopter se srušio u subotu oko 14.00 sati po lokalnom vremenu na parking kod plaže Tvin dolfins drajv, prenosi ABC.

VIDEO: Courtesy KTLA: Witness captures helicopter crashing on the Pacific Coast Highway in Huntington Beach, California Saturday afternoon. Initially three people were hospitalized, but later increased to five. pic.twitter.com/6O2lIuiFxC — Todd Kunz TV (@ToddKunzTV) October 12, 2025

Na video-snimcima koje su na društvenim mrežama objavili očevici vidi se olupina helikoptera u krošnjama palmi oko obližnjeg hotela.

WILD FOOTAGE 🔴



Close-up footage captures the helicopter crash that occurred today in Huntington Beach, California. pic.twitter.com/Z98zyohpMz — Open Source Intel (@Osint613) October 12, 2025

"Dvoje ljudi je izvučeno iz olupine helikoptera, a troje je zbinuto na ulici. Sve žrtve su odvezene u lokalne bolnice, ali za sada nije poznato u kakvom su stanju, saopštio je portparol gradske uprave Hantington Biča.



(Tanjug)