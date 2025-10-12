Svet

PETORO POVREĐENO U PADU HELIKOPTERA: Dramatične scene u Kaliforniji (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
12. 10. 2025. u 07:46

Petoro ljudi je povređeno i hitno odvezeno u bolnice nakon što se u subotu srušio helikopter u Hantington Biču u Kaliforniji, preneli su danas američki mediji.

Foto: Tviter printskrin/ Open Source Intel

Helikopter se srušio u subotu oko 14.00 sati po lokalnom vremenu na parking kod plaže Tvin dolfins drajv, prenosi ABC.

Na video-snimcima koje su na društvenim mrežama objavili očevici vidi se olupina helikoptera u krošnjama palmi oko obližnjeg hotela.

"Dvoje ljudi je izvučeno iz olupine helikoptera, a troje je zbinuto na ulici. Sve žrtve su odvezene u lokalne bolnice, ali za sada nije poznato u kakvom su stanju, saopštio je portparol gradske uprave Hantington Biča.
 

(Tanjug)

