NATO KRVARI, SUKOB SE RASPLAMSAVA: Žestok obračun unutar alijanse zla

ŠPANIJA neće povećati vojne izdatke sa 2,1 na pet odsto BDP-a, izjavio je španski ministar saobraćaja i održive mobilnosti Oskar Puente.

- Španija je zemlja koja ispunjava svoje međunarodne obaveze i odgovornosti u okviru NATO-a. Druga stvar je da mi nismo zemlja spremna da uloži pet odsto u odbranu - rekao je Puente, nakon što je američki predsednik Donald Tramp predložio isključivanje Španije iz NATO-a zbog odbijanja da se obaveže na veća izdvajanja.

On je napomenuo da je Povelja NATO-a jasna, kao i uslovi za izbacivanje zemlje iz saveza, prenosi španska novinska agencija Efe.

- Tramp To nije proučio, nije pročitao i jednostavno ne zna - istakao je Puente.

Obećanje da će se vojni izdaci povećati na pet odsto BDP-a do 2035. godine uključeno je u deklaraciju samita NATO-a u Hagu uprkos protivljenju Španije.

Španski premijer Pedro Sančez je u junu objavio sporazum sa NATO-om koji bi Madridu omogućio da ne izdvaja pet odsto i umesto toga potroši 2,1 odsto na odbranu počev od 2025. godine.

On je više puta rekao da je 2,1 odsto dovoljno Madridu da ispuni svoje obaveze prema NATO-u.

(SRNA)