"TRKA ZA NUKLEARNO NAORUŽANJE JE UVELIKO POČELA" Putin: Naši kapaciteti su veći nego bilo gde u svetu

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je u petak da je Moskva već uključena u trku za nuklearno naoružanje sa velikim svetskim silama.

Na pitanje da li bi Rusija bila spremna da testira nuklearno oružje ako bi to učinile Sjedinjene Američke Države, Putin je izjavio da neke zemlje već razmatraju takve testove i da bi Rusija bila spremna da postupi isto ako bi i druge države preduzele taj korak.

On je dodao da Rusija razvija novo oružje za odvraćanje, naglasivši da, ukoliko SAD ne budu želele dobrovoljno da produže ključni sporazum o kontroli naoružanja, to neće biti kritično za Moskvu.

Prema Putinovim rečima, ruski kapaciteti za nuklearno odvraćanje veći su nego bilo gde drugde u svetu.

Šef Kremlja je takođe istakao da Moskva podržava inicijativu Donalda Trampa u vezi sa rešavanjem situacije u Gazi i ocenio da bi, ako bi ona uspela, to bio "ništa manje od istorijskog događaja“, prenosi Jerusalem Post.

