"TRKA ZA NUKLEARNO NAORUŽANJE JE UVELIKO POČELA" Putin: Naši kapaciteti su veći nego bilo gde u svetu

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je u petak da je Moskva već uključena u trku za nuklearno naoružanje sa velikim svetskim silama.

Foto: Profimedia

Na pitanje da li bi Rusija bila spremna da testira nuklearno oružje ako bi to učinile Sjedinjene Američke Države, Putin je izjavio da neke zemlje već razmatraju takve testove i da bi Rusija bila spremna da postupi isto ako bi i druge države preduzele taj korak.

On je dodao da Rusija razvija novo oružje za odvraćanje, naglasivši da, ukoliko SAD ne budu želele dobrovoljno da produže ključni sporazum o kontroli naoružanja, to neće biti kritično za Moskvu.

Prema Putinovim rečima, ruski kapaciteti za nuklearno odvraćanje veći su nego bilo gde drugde u svetu.

Šef Kremlja je takođe istakao da Moskva podržava inicijativu Donalda Trampa u vezi sa rešavanjem situacije u Gazi i ocenio da bi, ako bi ona uspela, to bio "ništa manje od istorijskog događaja“, prenosi Jerusalem Post.