HITNO SE OGLASIO PUTIN "Produženje sporazuma o nuklearnom oružju od ogromne važnosti, ako istekne, to bi bila velika greška"
RUSKI predsednik Vladimir Putin komentarisao je sporazum Novi START i rekao da bi dopuštanje da on istekne bila velika greška.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi dopuštanje da sporazum Novi STARTistekne bila velika greška.
Dodao je da je Rusijaspremna da nastavi da se pridržava sporazuma Novi START o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine.
Kritika Zapada i narušeni odnosi
Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje.
Uloga sistema kontrole naoružanja
Putin je podsetio da su ovakvi sistemi decenijama doprinosili stabilizaciji odnosa između Rusije i SAD, koje imaju dva najveća nuklearna arsenala na svetu, te da su samim tim jačali globalnu stabilnost i međunarodnu bezbednost.
Novi START - poslednji bilateralni sporazum
Kao primer, Putin je naveo sporazum Novi START, potpisan 2010. godine između Rusije i SAD. Naglasio je da je to poslednji bilateralni sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje, ali da mu rok ističe u februaru 2026. godine.
(RT)
Preporučujemo
INVESTITORI U PRVOM PLANU: Šta je Putin poručio Aziji?
22. 09. 2025. u 10:24
PUTIN ZA DLAKU IZBEGAO SMRT "Pao je tik pored mene" (VIDEO)
21. 09. 2025. u 18:56
UKRAJINA SE PRETVORILA U KONCENTRACIONI LOGOR: Medvedčuk žestoko o Zelenskom
22. 09. 2025. u 11:04
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
Komentari (0)