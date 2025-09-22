HITNO SE OGLASIO PUTIN "Produženje sporazuma o nuklearnom oružju od ogromne važnosti, ako istekne, to bi bila velika greška"

RUSKI predsednik Vladimir Putin komentarisao je sporazum Novi START i rekao da bi dopuštanje da on istekne bila velika greška.

Foto: Profimedia

Dodao je da je Rusijaspremna da nastavi da se pridržava sporazuma Novi START o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine.

Kritika Zapada i narušeni odnosi

Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje.

Uloga sistema kontrole naoružanja

Putin je podsetio da su ovakvi sistemi decenijama doprinosili stabilizaciji odnosa između Rusije i SAD, koje imaju dva najveća nuklearna arsenala na svetu, te da su samim tim jačali globalnu stabilnost i međunarodnu bezbednost.

Novi START - poslednji bilateralni sporazum

Kao primer, Putin je naveo sporazum Novi START, potpisan 2010. godine između Rusije i SAD. Naglasio je da je to poslednji bilateralni sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje, ali da mu rok ističe u februaru 2026. godine.

(RT)