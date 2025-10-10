PUTIN ZAPRETIO: Imamo odgovor na „tomahavke“; uskoro predstavljamo novo oružje

RUSIJA i Sjedinjene Američke Države ostale su u okvirima dogovora postignutih na „samitu na Aljasci“, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Foto: Shutterstock/Profimedia

Prema njegovim rečima, Moskva i Vašington imaju razumevanje kako da se konflikt u Ukrajini reguliše mirnim sredstvima, ali je reč o „složenim pitanjima“ koja zahtevaju dalji rad i usaglašavanje.

Takođe je naveo i da se američki predsednik Donald Tramp iskreno zalaže za mirno rešavanje krize u Ukrajini, ističući da je taj cilj složen, ali ostvariv uz političku volju i ozbiljne pregovore.

Upitan ta prokomentariše isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini i kako će Rusija na to reagovati, ruski predsednik predsednik je poručio: "Naš odgovor je jačanje sistema PVO Ruske Federacije".

Takođe je ocenio da izjave Vladimira Zelenskog o mogućim udarima po Moskvi raketama Tomahawk predstavljaju svojevrsno "hvalisanje".

O Novom oružju

Putin je rekao i da će Rusija uskoro objaviti o da ima novo oružje čija se testiranja trenutno uspešno odvijaju, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. On, međutim, nije precizirao o kakvom naoružanju je reč.

O nobelovoj nagradi za mir

U osvrtu na nobelovu nagradu za mir, Putin je rekao da je autoritet Nobelove nagrade za mir „u značajnoj meri narušen“, napominjući da je Nobelov komitet više puta dodeljivao priznanje onima „koji za mir nisu ništa učinili“.

Putin je dodao da se povremeno događalo da nagradu dobijaju ljudi čiji konkretan doprinos miru „nije vidljiv“.

Osvrnuvši se na pitanje zašto nagrada nije dodeljena američkom predsedniku Donaldu Trampu, ruski lider je naglasio: „To nije na meni da odlučujem.“

Istovremeno, naveo je da smatra da se Tramp iskreno trudi nad rešavanjem sukoba u Ukrajini, da se jako trudi, kao i po pitanju drugih sukoba, kao što je situacija u Gazi. "To je istorijski događaj, istorijski događaj", rekao je Putin o tome šta je Tramp postigao po tom pitanju.

O samitu ZND

Govoreći o samitu Zajednice nezavisnih država koji je održan u Dušanbeu, Putin je rekao da je Tadžikistan „važan partner za Rusiju, i uopšte — važan u Srednjoj Aziji“.

Putin je podsetio na saradnju dve zemlje u oblasti hidroenergetike i eksploatacije mineralnih sirovina, naglasivši da su ovi projekti od interesa i za Rusiju i za Tadžikistan. On je dodao da će Moskva pojačati uslove za rad ogranaka ruskih univerziteta u Tadžikistanu, kako bi se produbila obrazovna i naučna razmena.

Govoreći o migraciji, šef ruske države istakao je da je Rusija zainteresovana za strane radnike, ali da oni moraju biti oni koji poštuju zakone. „U migracionoj sferi ima dosta problema — na njih ukazuju i sami građani Rusije“, rekao je Putin.

Osvrćući se na situaciju u susednom Avganistanu, predsednik je ocenio da sadašnje vlasti čine sve da normalizuju prilike, ali da problema i dalje ima. Ruski lider naglasio je da na granici između Tadžikistana i Avganistana sve mora biti pouzdano obezbeđeno.

Podsetimo, ruski predsednik se trenutno nalazi u državnoj poseti Tadžikistanu. On se juče sastao sa predsednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom, prilikom čega je 15 bilateralnih sporazuma.

Osim sastanaka sa rukovodstvom Tadžikistana, Putin je tokom ove posete takođe učestvovao na samitima na najvišem nivou. U pitanju su samit Rzsuha - Centralna Azija i samit šefova država ZND.

O Azerbejdžanu

Govoreći o odnosu sa Azerbejdžanom, Putin je istakao da nije bilo nikakve krize u međusobnim odnosima ovih država.

"Ne bih rekao da postoji međudržavna kriza između Rusije i Azerbejdžana. Trgovinska razmena je čak porasla. O kakvoj međunacionalnoj krizi može biti reč. Mogao bih reći da je to pre bila emocionalna kriza. Velika tragedija se dogodila. Međutim, potrebno je hladne glave to rešavati", kazao je Putin govoreći o padu azerbejdžanskog aviona na teritoriji Rusije.

Kako je objasnio, trebalo je mnogo vremena da se obavi detaljna istraga o toj nesreći, te da se nada da loša stranica u odnosima sa Azerbejdžanom okrenuta.

(Sputnjik)