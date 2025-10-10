TRAMP DOBIO PITANJE, A ONDA ŠOK: "Ovo jedna od najgorih novinarki koje ćete ikada videti" (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u sredu je, tokom okruglog stola posvećenog pokretu Antifa, uputio oštre kritike na račun medija, posebno CNN-a, nazvavši njihovu novinarku „jednom od najgorih koje ćete ikada videti“.

Foto: Tanjug/AP

Sukob s novinarkom CNN-a

Tokom događaja u Beloj kući, dopisnica CNN-a Kristen Holms pokušala je da predsedniku postavi pitanje u vezi sa sporazumom o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, interesujući se da li Tramp lično učestvuje u pregovorima.

- Da li lično učestvujete u razgovorima? - upitala je novinarka.

Tramp je odbio da odgovori i oštro reagovao:

- Uzgred, ovo je CNN. Znate, ovo je jedna od najgorih novinarki koje ćete ikada videti. Ne želim ni da odgovaram na njeno pitanje. To je gubljenje vremena.

Zatim je prešao na sledećeg novinara, dodajući da bi do kraja nedelje mogao da poseti Bliski istok.

Kritike na račun MSNBC-a i CNN-a

Predsednik Tramp se nije zadržao samo na CNN-u, već je oštro kritikovao i druge medije, uključujući MSNBC:

TRUMP: "This is CNN speaking, by the way. This is one of the worst reporters that you'll ever hear. I don't even want to take her question. It’s a waste of time." pic.twitter.com/C5KKpA5EUJ — The New Dawn (@TheNewDawnNews) October 10, 2025

- MSNBC umire, a CNN umire kao pas. Jadni CNN, tako je bedan. Jeste li videli njihove voditelje uveče? Niko nikada nije čuo za njih. Odakle ti ljudi dolaze? Mogao bih uzeti bilo koga s ulice u Vašingtonu - bolje bi radio posao.

„Imamo poštene, ali i neiskrene novinare“

U završnom delu okruglog stola, predsednik SAD je ponovo kritikovao medije:

- Mislim da možete ostati još malo, ali znate, problem je u tome što, iako ovde ima nekih veoma poštenih novinara, ima i onih uglavnom neiskrenih, poput MSNBC-a i CNN-a. Veoma su neiskreni, neverovatno. Gubljenje je vremena čak i razgovarati s njima.“

Na kraju je dodao:

- A sada moram da idem da pokušam rešiti neke probleme na Bliskom istoku.

Ovaj incident predstavlja nastavak dugogodišnjeg sukoba između predsednika Trampa i pojedinih američkih medija, posebno CNN-a i MSNBC-a, koje često optužuje za pristrasno i neiskreno izveštavanje.

Tramp je više puta naglasio da „lažne vesti“ predstavljaju jednu od najvećih opasnosti za američku demokratiju, dok njegove pristalice njegove istupe vide kao borbu protiv medijske manipulacije.