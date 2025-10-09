Svet

UKRAJINA POJAČAVA PRITISAK: Zelenski o raketama, dronovima i globalnim sankcijama

В. Н.

09. 10. 2025. u 20:46

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je s vojnim vrhom te zemlje detaljno razgovarao o upotrebi dalekosežnog oružja, uključujući rakete i dronove, kao i o potrebi da se pojačaju takozvane "dalekosežne sankcije" protiv Rusije.

Foto: Profimedia

- Veoma detaljno smo razgovarali o primeni našeg dalekosežnog oružja, naših raketa i dronova. Bilo je reči i o proizvodnji, snabdevanju vojske i obuci posada. Cilj je da budemo znatno aktivniji u pripremi i primeni dugoročnih sankcija protiv Rusije. Što budemo efikasniji u dometu, brže ćemo doći do mira - rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.

On je istakao da "Ukrajina ne vodi rat radi rata", za razliku od Rusije, već da želi da postigne mir.Dodao je da čak i Hamas sada pokazuje spremnost za pregovore, dok, kako je rekao, "diktator Vladimir Putin" i dalje to odbija Zelenski je naglasio da Ukrajina, zajedno sa međunarodnim partnerima, stvara uslove za "prisiljavanje Rusije na mir"

- Podržavamo sve globalne diplomatske napore za mir na Bliskom istoku i snažno verujemo da će pravičan pritisak na Rusiju doneti mir i Ukrajini i celom našem regionu.Važno je da američko liderstvo ostane aktivno - zaključio je Zelenski.

On je prethodno pozdravio napredak ka miru na Bliskom istoku, ocenivši da "Rusija ostaje glavni izvor rata i terora u svetu".

(Tanjug)

