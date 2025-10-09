TRAMP OTKRIO: Razmena zarobljenika biće tačno ovog datuma

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će razmena zarobljenika između militantne grupe Hamas i Izraela biti obavljena u ponedeljak ili utorak i dodao da je rat u Gazi završen, a da je nastupio trajni mir.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

"Okončali smo rat i na mnogo većoj osnovi, uspostavili mir i mislim da će to biti trajan mir, nadam se večni mir", rekao je Tramp, prenela je Al Džazira

Istovremeno, Tramp je zahvalio Kataru, Egiptu i Turskoj na posredovanju i učešću na mirovnim pregovorima i najavio obnovu Gaze.

"Mislim da ćete videti neke ogromne zemlje koje se angažuju i ulažu mnogo novca", naveo je Tramp.

Američki predsednik će se, kako je rekao, "potruditi" da otputuje na Bliski istok, a ceremonija potpisivanja sporazuma biće održana u Egiptu.

Izrael i palestinska militantna grupa Hamas potpisali su danas sporazum o prekidu vatre i oslobađanju izraelskih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike, u okviru prve faze mirovne inicijative američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze.



(Tanjug)