ČITAVA UKRAJINA GORELA TOKOM NOĆI: Eksplozije širom zemlje - uništeno više od pola kapaciteta za proizvodnju gasa (VIDEO)
NAJMANjE pet ljudi je poginulo, a 19 je povređeno tokom ruskih napada na više ukrajinskih regiona u protekla 24 časa, saopštile su regionalne vlasti 9. oktobra, prenosi Kijev independent.
Ruski udari, usmereni na stambene zone i kritičnu infrastrukturu, nastavljaju moskovsku kampanju pritiska na Ukrajinu putem napada na civilne ciljeve, dok Kremlj odbacuje pozive na prekid vatre.
Masovni napad dronovima „šahed“
Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala 112 dronova tipa „šahed“ - borbenih i mamaca. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 87, ali je 22 drona pogodilo 12 različitih lokacija.
Hersonska oblast
U napadima je poginulo dvoje ljudi, a osmoro je povređeno, naveo je guverner Oleksandr Prokudin. Oštećeno je deset kuća, a mete su bili i kritična i socijalna infrastruktura.
Sumska oblast
Ruski udari su usmrtili tri osobe, a dve su povređene, nakon skoro 50 napada na 25 naselja u regionu, saopštile su lokalne vlasti.
Odeska oblast
Najmanje pet osoba je povređeno u noćnim napadima na civilnu, lučku i energetsku infrastrukturu, rekao je guverner Oleg Kiper.
Napadi su izazvali požare u dve kuće, administrativnoj zgradi benzinske pumpe i u jednom lučkom skladištu. Oštećene su još četiri kuće, a više od 30.000 građana ostalo je bez struje.
Donjecka oblast
Jedna osoba je povređena u ruskim udarima, naveo je guverner Vadim Filaškin.
Harkovska oblast
Rusija je koristila vođene vazdušne bombe i dronove u napadima na lokalne zajednice, pri čemu je jedan civil povređen, potvrdio je guverner Oleg Sinijegubov.
Zaporoška oblast
Prema rečima guvernera Ivana Fedorova, dvoje ljudi je povređeno u napadima na 14 naselja, tokom kojih je ispaljeno ukupno 580 projektila.
Uništeno više od polovine ukrajinskih kapaciteta za proizvodnju gasa
Ovaj poslednji talas udara predstavlja nastavak ruske strategije uništavanja ukrajinske civilne infrastrukture pred zimu, uz rastuću zabrinutost zbog intenziviranih napada na energetska postrojenja i sisteme snabdevanja električnom energijom širom zemlje.
Ruski napadi uništili su više od 50% proizvodnih kapaciteta prirodnog gasa u Ukrajini pred početak zimske sezone, objavio je danas Blumberg, pozivajući se na neimenovane izvore.
Masovni udari na gasnu infrastrukturu
Ukrajinska gasna mreža, koja je pre rata u potpunosti zadovoljavala domaće potrebe, više puta je bila meta raketnih i dronskih napada, čime je ugroženo na milione domaćinstava koja zavise od grejanja na gas.
Prema podacima državne energetske kompanije Naftogaz, 3. oktobra je izveden jedan od najvećih napada do sada — Rusija je lansirala 35 raketa i 60 dronova na gasna postrojenja u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti.
Izvori Blumberga navode da je tim napadima uništeno oko 60% proizvodnih kapaciteta gasa u Ukrajini. Naftogaz je napad opisao kao „najmasovniji“ od početka rata.
Ukrajinska privatna energetska kompanija DTEK potvrdila je da je bila primorana da obustavi rad svojih postrojenja u Poltavi nakon udara. Dva dana kasnije usledio je novi napad na infrastrukturu važnu za grejanje stanovništva, što je prouzrokovalo dodatnu štetu.
Strategija pritiska kroz uništavanje energetskih sistema
Ovi napadi predstavljaju deo moskovske strategije uništavanja energetske infrastrukture kako bi se oslabila moralna i ekonomska otpornost ukrajinskog stanovništva.
Od 2022. godine, Rusija je više puta ciljala elektrane, toplane i skladišta gasa nastojeći da poremeti sistem grejanja i snabdevanja energijom tokom zime.
Reakcija Kijeva i G7 partnera
Prema Blumbergu, Kijev se obratio zemljama G7 tražeći hitnu isporuku opreme za popravku oštećenih postrojenja i ponovio zahtev za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite energetske infrastrukture.
Ukrajina takođe traži finansijsku pomoć za uvoz gasa kako bi nadomestila proizvodni deficit.
Ministarka energetike Svitlana Grinčuk saopštila je 7. oktobra da Kijev planira da poveća uvoz gasa za 30% kako bi nadoknadio gubitke. Ako se napadi nastave, očekuje se uvoz oko 4,4 milijarde kubnih metara gasa, vrednih približno dva milijarda evra, do kraja marta, navode izvori Blumberga.
Infrastruktura kao najranjivija meta
Bivša sekretarka energetskog odbora ukrajinskog parlamenta Viktorija Vojcicka izjavila je za Vašington post da je gasna infrastruktura najranjiviji deo ukrajinskog energetskog sistema.
Pošto su postrojenja za proizvodnju, preradu i skladištenje gasa raspršena širom zemlje, zaštita tih objekata zahteva „milijarde dolara, ogroman broj ljudi i dosta vremena“, naglasila je ona.
Ukrajinski odgovor: Napadi na ruske rafinerije
Istovremeno, Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu.
Prema podacima Fajnenšel tajmsa, ukrajinski dronovi su od avgusta 2025. pogodili najmanje 16 od ukupno 38 ruskih rafinerija, što je dovelo do pada izvoza dizela na najniži nivo od 2020. godine.
Ovaj energetski rat obe strane sve više koriste kao strateško sredstvo pritiska uoči zime koja bi, prema procenama analitičara, mogla biti jedna od najtežih za Ukrajinu od početka sukoba.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)