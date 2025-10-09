ČITAVA UKRAJINA GORELA TOKOM NOĆI: Eksplozije širom zemlje - uništeno više od pola kapaciteta za proizvodnju gasa (VIDEO)

NAJMANjE pet ljudi je poginulo, a 19 je povređeno tokom ruskih napada na više ukrajinskih regiona u protekla 24 časa, saopštile su regionalne vlasti 9. oktobra, prenosi Kijev independent.

Foto: DNS Ukraine

Ruski udari, usmereni na stambene zone i kritičnu infrastrukturu, nastavljaju moskovsku kampanju pritiska na Ukrajinu putem napada na civilne ciljeve, dok Kremlj odbacuje pozive na prekid vatre.

Masovni napad dronovima „šahed“

Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala 112 dronova tipa „šahed“ - borbenih i mamaca. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 87, ali je 22 drona pogodilo 12 različitih lokacija.

Hersonska oblast

U napadima je poginulo dvoje ljudi, a osmoro je povređeno, naveo je guverner Oleksandr Prokudin. Oštećeno je deset kuća, a mete su bili i kritična i socijalna infrastruktura.

Sumska oblast

Ruski udari su usmrtili tri osobe, a dve su povređene, nakon skoro 50 napada na 25 naselja u regionu, saopštile su lokalne vlasti.

Last night, Russian Geran-2 drones attacked Sumy Oblast. Multiple drones impacted the Kachaniv gas processing plant (50.29712, 34.57017), while ~5 other drones struck targets in Sumy City.



Media 1 from Sumy City.

Media 2 & 3 from Kachaniv. pic.twitter.com/Y0CoulPgSH — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 9, 2025

Odeska oblast

Najmanje pet osoba je povređeno u noćnim napadima na civilnu, lučku i energetsku infrastrukturu, rekao je guverner Oleg Kiper.

Napadi su izazvali požare u dve kuće, administrativnoj zgradi benzinske pumpe i u jednom lučkom skladištu. Oštećene su još četiri kuće, a više od 30.000 građana ostalo je bez struje.

Donjecka oblast

Jedna osoba je povređena u ruskim udarima, naveo je guverner Vadim Filaškin.

Harkovska oblast

Rusija je koristila vođene vazdušne bombe i dronove u napadima na lokalne zajednice, pri čemu je jedan civil povređen, potvrdio je guverner Oleg Sinijegubov.

Zaporoška oblast

Prema rečima guvernera Ivana Fedorova, dvoje ljudi je povređeno u napadima na 14 naselja, tokom kojih je ispaljeno ukupno 580 projektila.

Uništeno više od polovine ukrajinskih kapaciteta za proizvodnju gasa

Ovaj poslednji talas udara predstavlja nastavak ruske strategije uništavanja ukrajinske civilne infrastrukture pred zimu, uz rastuću zabrinutost zbog intenziviranih napada na energetska postrojenja i sisteme snabdevanja električnom energijom širom zemlje.

🤬Overnight, russia launched a massive drone attack on #Odesaregion.



Most targets were shot down by air defenses, but debris caused fires at a port, a gas station, and in residential areas.



😞Five people were injured, and more than 30,000 customers were left without power. pic.twitter.com/Gtza5GFoq1 — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) October 9, 2025

Ruski napadi uništili su više od 50% proizvodnih kapaciteta prirodnog gasa u Ukrajini pred početak zimske sezone, objavio je danas Blumberg , pozivajući se na neimenovane izvore.

Masovni udari na gasnu infrastrukturu

Ukrajinska gasna mreža, koja je pre rata u potpunosti zadovoljavala domaće potrebe, više puta je bila meta raketnih i dronskih napada, čime je ugroženo na milione domaćinstava koja zavise od grejanja na gas.

Prema podacima državne energetske kompanije Naftogaz, 3. oktobra je izveden jedan od najvećih napada do sada — Rusija je lansirala 35 raketa i 60 dronova na gasna postrojenja u Harkovskoj i Poltavskoj oblasti.

Izvori Blumberga navode da je tim napadima uništeno oko 60% proizvodnih kapaciteta gasa u Ukrajini. Naftogaz je napad opisao kao „najmasovniji“ od početka rata.

Ukrajinska privatna energetska kompanija DTEK potvrdila je da je bila primorana da obustavi rad svojih postrojenja u Poltavi nakon udara. Dva dana kasnije usledio je novi napad na infrastrukturu važnu za grejanje stanovništva, što je prouzrokovalo dodatnu štetu.

Strategija pritiska kroz uništavanje energetskih sistema

Ovi napadi predstavljaju deo moskovske strategije uništavanja energetske infrastrukture kako bi se oslabila moralna i ekonomska otpornost ukrajinskog stanovništva.

Od 2022. godine, Rusija je više puta ciljala elektrane, toplane i skladišta gasa nastojeći da poremeti sistem grejanja i snabdevanja energijom tokom zime.

Reakcija Kijeva i G7 partnera

Prema Blumbergu, Kijev se obratio zemljama G7 tražeći hitnu isporuku opreme za popravku oštećenih postrojenja i ponovio zahtev za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite energetske infrastrukture.

Ukrajina takođe traži finansijsku pomoć za uvoz gasa kako bi nadomestila proizvodni deficit.

Ministarka energetike Svitlana Grinčuk saopštila je 7. oktobra da Kijev planira da poveća uvoz gasa za 30% kako bi nadoknadio gubitke. Ako se napadi nastave, očekuje se uvoz oko 4,4 milijarde kubnih metara gasa, vrednih približno dva milijarda evra, do kraja marta, navode izvori Blumberga.

Infrastruktura kao najranjivija meta

Bivša sekretarka energetskog odbora ukrajinskog parlamenta Viktorija Vojcicka izjavila je za Vašington post da je gasna infrastruktura najranjiviji deo ukrajinskog energetskog sistema.

Pošto su postrojenja za proizvodnju, preradu i skladištenje gasa raspršena širom zemlje, zaštita tih objekata zahteva „milijarde dolara, ogroman broj ljudi i dosta vremena“, naglasila je ona.

Ukrajinski odgovor: Napadi na ruske rafinerije

Istovremeno, Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu.

Prema podacima Fajnenšel tajmsa, ukrajinski dronovi su od avgusta 2025. pogodili najmanje 16 od ukupno 38 ruskih rafinerija, što je dovelo do pada izvoza dizela na najniži nivo od 2020. godine.

Ovaj energetski rat obe strane sve više koriste kao strateško sredstvo pritiska uoči zime koja bi, prema procenama analitičara, mogla biti jedna od najtežih za Ukrajinu od početka sukoba.