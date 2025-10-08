"TAKVI KAO MAKRON NE PODNOSE OSTAVKU": Bivši premijer Rusije opleo po francuskom predsedniku
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron suočio se sa dubokom krizom, „zaigrao se“, ali čovek kao on nikada neće podneti ostavku, izjavio je bivši premijer Rusije Sergej Stepašin.
„Jeste li videli Makrona? Jeste li videli njegovu ženu? Takvi ne podnose ostavku“, rekao je Stepašin.
Bivši premijer Rusije uveren je da su problemi francuske vlade povezani sa „dubokim ekonomskim krizom“.
„Makron se zaigrao. Sada hoće da suspenduje parlament. Ovo je najdublja kriza posle vremena generala De Gola. Ali general De Gol je podneo ostavku“, dodao je Stepašin.
(Sputnjik)
Preporučujemo
OSTAVKA, PA DRUGA ŠANSA: Šta do večeras može da uradi francuski premijer Lekorni
08. 10. 2025. u 15:05
"ODAKLE JOJ IDEJA?" Brižit Makron na meti kritika - zbog frizure (FOTO)
08. 10. 2025. u 09:40
ZAHAROVA O MAKRONU: Trebalo bi da se plaši sopstvenog naroda
08. 10. 2025. u 09:05
BERŽE O MAKRONU: Ostaće predsednik Francuske do poslednjeg minuta svog mandata
08. 10. 2025. u 00:22
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)