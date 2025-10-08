Svet

"TAKVI KAO MAKRON NE PODNOSE OSTAVKU": Bivši premijer Rusije opleo po francuskom predsedniku

08. 10. 2025. u 15:34

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron suočio se sa dubokom krizom, „zaigrao se“, ali čovek kao on nikada neće podneti ostavku, izjavio je bivši premijer Rusije Sergej Stepašin.

Foto: AP Photo/Michel Euler

„Jeste li videli Makrona? Jeste li videli njegovu ženu? Takvi ne podnose ostavku“, rekao je Stepašin.

Bivši premijer Rusije uveren je da su problemi francuske vlade povezani sa „dubokim ekonomskim krizom“.

„Makron se zaigrao. Sada hoće da suspenduje parlament. Ovo je najdublja kriza posle vremena generala De Gola. Ali general De Gol je podneo ostavku“, dodao je Stepašin.

(Sputnjik)

