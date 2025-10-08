"SAD ODAVNO VRŠE PRIPREME ZA NUKLEARNE PROBE" Rjabkov: Moskva će recipročno odgovoriti - reakcija će biti brza
VAŠINGTON već odavno radi na tome da infrastrukturu neophodnu za nuklearne probe dovede u stanje pripravnosti, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
- Naš stav o ovom pitanju izložili smo pre nekog vremena. To je posebno detaljno urađeno kada je doneta odluka da Rusija povuče ratifikaciju Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba - rekao je Rjabkov.
Prema njegovim rečima, Moskva će recipročno odgovoriti, a reakcija će biti brza, ukoliko neka zemlja donese pogrešnu odluku štetnu po globalnu bezbednost da sprovede nuklearne probe.
- Ako bilo koja prestonica koja poseduje odgovarajući potencijal, donese odluke, pogrešne i štetne po međunarodnu bezbednost, o sprovođenju proba, a naravno da je pre svega u fokusu naše pažnje Vašington, onda ćemo odgovoriti na isti način, a na odgovor se neće dugo čekati - zaključio je Rjabkov.
Ranije je zamenik američkog sekretara za energetiku za nuklearnu bezbednost Brendon Vilijams, govoreći na saslušanju za potvrdu svoje kandidature, izjavio da se protivi podzemnim nuklearnim probama i da smatra za prioritet razvoj naučnih metoda za proveru pouzdanosti bojevih glava.
U maju je Ministarstvo energetike SAD objavilo da je Nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost sprovela u Nevadi „nekritični eksperiment“ kako bi prikupila podatke o funkcionisanju američkog nuklearnog arsenala.
(Sputnjik)
