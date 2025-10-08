JASTREB KOJI NE UME DA LETI U DIPLOMATIJI: Kaja Kalas pod lupom Brisela

EVROPSKE diplomate smatraju da je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas previše direktna, piše časopis „Forin polisi“, pozivajući se na izvore.

U članku se napominje da ju je svojevremeno njena „reputacija antiruskog ‘jastreba’ lišila“ mogućnosti da stane na čelo NATO-a, nakon čega joj je ponuđena alternativa u vidu mesta šefice evropske diplomatije.

- Ali direktnost koja je omogućila (bivšoj) estonskoj liderki da izađe u prvi plan ne pomaže joj u novoj ulozi - navodi se u tekstu.

- Očekujemo da bude diplomatičnija - izjavio je neimenovani evropski diplomata.

Drugi izvor iz evropskih spoljnopolitičkih krugova rekao je da smatra Kalas „više policajcem nego diplomatom“.

Časopis naglašava da je sklonost Kaje Kalas da „kaže šta god joj je na umu iskomplikovala odnose sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa i iziritirala druge velike sile kao što su Indija i Kina“. „Forin polisi“ napominje da Kalas „nije uspela da dobije konsenzus“ o pristupu evropskih zemalja rešavanju situacije u Pojasu Gaze, a osim toga, „izgleda da su je sklonili“ u pitanjima koja se tiču Ukrajine.

Mediji su ranije pisali da Kalas izaziva nezadovoljstvo na najvišim nivoima EU zbog svoje previše kategorične retorike prema Rusiji i slabog stava o situaciji u Pojasu Gaze. Takođe su istaknuti njeni zategnuti odnosi sa nekim od njenih kolega, konkretno – predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

