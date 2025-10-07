NETANIJAHU PRETI: Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce

PREMIJER Izraela Benjamin Netanijahu izjavio je da će Izrael nastaviti da deluje na svaki način kako bi vratio sve taoce - i žive i one koji su ubijeni.

-Naši krvožedni neprijatelji su nas snažno udarili, ali nas nisu slomili. Ubrzo su otkrili ogromnu snagu naroda Izraela. Naši vojnici i komandanti uzvraćaju udarac punom snagom onima koji nam žele zlo, na svakom frontu, blizu i daleko. Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce, rekao je Netanijahu, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, Izrael je slomio iransku osovinu.

-Zajedno smo promenili lice Bliskog istoka, zajedno ćemo garantovati večnost Izraela, dodao je on.

Sa intenzivnim razgovorima o potencijalnom oslobađanju talaca i sporazumu o prekidu vatre koji se vode u Egiptu, Netanjahu kaže da je Izrael "u danima istorijske odluke" i da će nastaviti da deluje kako bi postigao sve ciljeve rata - povratak svih talaca, eliminaciju vlasti Hamasa i osiguranje da Gaza nikada više ne predstavlja pretnju Izraelu.

-Moja supruga i ja klanjamo glave u znak sećanja na naše pale, čiji će lik zauvek biti urezan u naša srca. S ljubavlju grlimo ožalošćene porodice, želimo potpun oporavak ranjenima u telu i duši, zaključio je premijer Izraela.

Veliki napad Hamasa na Izrael dogodio se 7. oktobra 2023. godine.

