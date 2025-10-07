PATRUŠEV OTKRIO: Ovo je ključni cilj ruske politike u arktičkoj zoni

JEDAN od ključnih ciljeva ruske politike u arktičkoj zoni jeste obezbeđivanje ravnoteže između teritorijalnog razvoja i očuvanja krhkog arktičkog ekosistema, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika i šef Ruskog pomorskog odbora, i dodao da je u pripremi nova verzija Osnova ruske državne politike na Arktiku.

Foto: Tanjug/AP

-Radi zaštite nacionalnih interesa naše zemlje na Arktiku, po nalogu predsednika pripremaju se nove verzije Osnova ruske državne politike na Arktiku i Strategije za socioekonomski razvoj arktičke zone i nacionalne bezbednosti, izjavio je Patrušev na sastanku Naučno-stručnog saveta Pomorskog odbora Ruske Federacije.

Ovi dokumenti, prema rečima pomoćnika predsednika, definisaće glavne ciljeve razvoja arktičkog regiona, uzimajući u obzir promenljivo geopolitičko i geoekonomsko okruženje, kao i zaštitu životne sredine i ekološku bezbednost.

-Jedan od ključnih ciljeva ruske politike visokih geografskih širina jeste obezbeđivanje ravnoteže između razvoja arktičkih teritorija na novom nivou i očuvanja krhkog arktičkog ekosistema, istakao je Patrušev na sastanku.

Foto: Printscreen/Jutjub/ Minoboronы Rossii

Stoga, prema njegovim rečima, sveobuhvatni projekat za razvoj arktičke zone i Transarktičkog transportnog koridora trebalo bi da objedini trenutno razdvojene mere kako bi se osiguralo ekološko blagostanje regiona i obezbedila njihova međusobno povezana implementacija.

Istovremeno, Zapad koristi ekološka pitanja za unapređenje sopstvenih interesa, izjavio je Nikolaj Patrušev, primetivši da se Rusija sve više kritikuje zbog ekološkog stanja arktičkih teritorija.

-Faktički, ekološka pitanja su postala alat zapadnih zemalja za unapređenje sopstvenih komercijalnih interesa i obuzdavanje aktivnosti Rusije na Arktiku, naglasio je Patrušev.

Ističe da prioritet treba dati rehabilitaciji arktičkih teritorija i ekološkoj bezbednosti tokom realizacije infrastrukturnih i industrijskih projekata.

Podjednako je važno, dodaje, da se aktiviraju ruska naučna istraživanja koja procenjuju koliki uticaj trpi životna sredina arktičkog regiona. Patrušev je zamolio rukovodioce sekcija naučnog stručnog saveta da se pridruže radu na razvoju sveobuhvatnog projekta i da dostave predloge za njegov sadržaj.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta