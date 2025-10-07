MISLIO SAM DA ĆE BITI DRUGAČIJE: Tramp uporedio rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku

REŠAVANjE sukoba u Ukrajini moglo bi da se ispostavi težim od konflikta na Bliskom istoku, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Tanjug

- Mislio sam da će ovo biti lako pitanje za rešavanje, ali ispostavilo se da je verovatno komplikovanije nego situacija na Bliskom istoku - rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

Kako je Tramp izjavio, „nešto se dešava u kontekstu Rusije i Ukrajine“.



Američki predsednik je ponovio da je imao dobar odnos sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da je sada razočaran u njega.

Ranije je šef Bele kuće ocenio da je smatrao da će sukob u Ukrajini biti najlakši za rešavanje zbog njegovog ličnog odnosa sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

(Sputnjik)

