KIJEV U PRIPRAVNOSTI: Zelenski upozorava na tajne ruske operacije

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da obaveštajna služba te zemlje aktivno sarađuje sa partnerima kako bi sprečila Rusiju da koristi takozvane brodove "flote iz senke" za sabotažu ili druge pokušaje destabilizacije Evrope.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

On je u objavi na platformi X naveo da Rusi trenutno koriste tankere ne samo za ubiranje prihoda za rat, već i za prikupljanje obaveštajnih podataka, pa čak i za aktivnosti sabotaže.

- Dostavljamo sve potrebne informacije našim partnerima i očekujemo da će napori za suprotstavljanje ruskom mešanju biti značajno pojačani. Ovo se apsolutno može zaustaviti - rekao je Zelenski u objavi na platformi X, nakon podnošenja izveštaja šefa Spoljne obaveštajne službe Ukrajine Olega Ivaščenka.

Zelenski je kazao da je sa Ivaščenkom razgovarao o konkretnim zadacima u vezi sa sankcijama protiv Rusije, posebno o tome koje šeme za izbegavanje sankcija treba prvo blokirati. Dodao je da je Ivaščenko takođe izvestio o "predstojećim promenama u ruskoj taktici dezinformisanja".

- Naložio sam šefu Spoljne obaveštajne službe da nastavi saradnju sa partnerima u oblastima koje mogu da obezbede Ukrajini opipljivije isporuke neophodnog oružja i opreme - kazao je Zelenski.

(Tanjug)