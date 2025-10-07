BAJDEN BLOKIRAO DISTRIBUCIJU IZVEŠTAJA CIA: Sakrio podatke o poslovima njegovog sina u Ukrajini

DIREKTOR CIA Džon Ratklif deklasifikovao je dokumentaciju vezanu za poslove Hantera Bajdena u Ukrajini. Dokumentacija je pokazala da je bivši predsednik Džo Bajden blokirao objavljivanje ovih informacija.

Foto: Profimedia

-Zahtev Bajdenovog nacionalnog savetnika za bezbednost da se izveštaj zadrži unutar CIA i ne deli sa drugim zvaničnicima SAD, bio je “veoma redak i neuobičajen, rekao je jedan visoki zvaničnik CIA za Just the News.

U izveštaju, u koji je Just the News imao uvid, sakupljane su reakcije visokih ukrajinskih zvaničnika na posetu tadašnjeg potpredsednika Bajdena Kijevu u decembru 2015.

Nakon Majdana, Bajden je bio glavni predstavnik tadašnjeg predsednika SAD Baraka Obame u vođenju politike SAD prema novoj prozapadnoj vladi u Ukrajini.

Dokument pokazuje da su ukrajinski zvaničnici u vladi Petra Porošenka bili razočarani posetom potpredsednika zbog nedostatka konkretnih razgovora sa njihovim liderom. Ti isti zvaničnici “privatno su komentarisali” poslovanje Hantera Bajdena u Ukrajini.

-Ovi zvaničnici su smatrali da navodne veze porodice američkog potpredsednika sa korupcijom u Ukrajini predstavljaju dokaz dvostrukog standarda u vladi SAD, navodi se u izveštaju CIA.

Bajdenova poseta u decembru 2015. često je bila predmet pažnje zbog Hanterovih poslova sa ukrajinskom energetskom kompanijom Burisma. Tokom te posete, Bajden je odlučio da promeni zvaničnu politiku SAD i zahtevao od Porošenka da smeni glavnog tužioca Viktora Šokina, preteći da neće odobriti značajnu garanciju kredita SAD.

Šokin je tada istraživao Burismu i njenog vlasnika, dok se Hanter zvanično pridružio odboru kompanije u maju 2014. Neposredno pre posete, tadašnji ambasador SAD u Ukrajini upozorio je Bajdenove savetnike da SAD smatraju Burismu korumpiranom.

Zvaničnici CIA su utvrdili da je u vreme izrade izveštaja on ispunjavao kriterijume za distribuciju američkim zvaničnicima pre nego što je kancelarija potpredsednika intervenisala.

Visoki zvaničnik CIA rekao je da bi takve informacije bile korisne za zvaničnike SAD koji su se bavili politikom prema Ukrajini, jer predstavljaju mišljenje više visokih ukrajinskih zvaničnika.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta