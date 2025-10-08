TRAMP BI DA VIDI LEĐA MADURU: Administracija SAD obustavila sve diplomatske odnose sa Venecuelom zbog trgovine drogom

ŠEF Bele kuće Donald Tramp odlučio je da preseče sve diplomatske odnose sa Venecuelom, kao vid borbe protiv trgovine drogom u SAD, izvestili su američki mediji. Ovaj potez dolazi posle niza udara američke vojske na brodove kod obale Venecuele, za koje Trampova administracija tvrdi da su prenosili velike količine opojnih supstanci. Osim toga, Tramp već duže vreme upire prst u predsednika Venecuele Nikolasa Madura, tvrdeći da rukovodi narko-kartelima u zemlji, što on negira.

Tramp je, prema informacijama "Njujork tajmsa", još prošle nedelje obavestio svog specijalnog izaslanika za specijalne misije Ričarda Grenela, koji je vodio razgovore sa Madurom i drugim zvaničnicima, da se pregovori obustavljaju, čime je spustio rampu za postizanje diplomatskog sporazuma sa južnoameričkom državom. Osim toga, poznavaoci ocenjuju da bi ovaj potez mogao da dovede do nove eskalacije između dve zemlje, kao i da bi Tramp mogao da pokrene vojne akcije protiv trgovaca drogom ili Madurove vlade. Administracija SAD je, čak, navodno, već skovala više vojnih planova za ove obračune, koji uključuju i strategiju za svrgavanje Madura sa vlasti.

Američki predsednik je odlučio da preseče odnose sa Venecuelom isfrustriran Madurovim odbijanjem da se dobrovoljno odrekne vlasti, kao i jer zvaničnici iz ove zemlje tvrde da nemaju nikakve veze sa trgovinom narkoticima. Trampova administracija je, prethodno, podigla optužnicu protiv Madura za trgovinu drogom i ponudila nagradu od 50 miliona dolara za njegovo hapšenje.

Maduro je prošlog meseca napisao pismo Trampu u kojem je negirao da se njegova zemlja bavi trgovinom drogom i ponudio da se pregovori nastave preko Grenela. Grenel je, kako tvrde izvori američkog lista, pokušao da postigne sporazum koji bi izbegao veći sukob između dve države i omogućio američkim kompanijama pristup venecuelanskoj nafti. Međutim, državni sekretar SAD Marko Rubio, koji je Madura nazvao nelegitimnim liderom i beguncem od američke pravde, i njegovi saveznici su došli do uverenja da su Grenelovi napori bili beskorisni i da su stvorili zabunu.

- Tramp je spreman da upotrebi svaki element američke moći kako bi zaustavio ulazak droge u SAD. U svojim porukama upućenim Maduru bio je jasan da želi da on okonča trgovinu venecuelanskim narkoticima - naveo je anonimni zvaničnik Bele kuće.

Američka vojska je izvela napad na još jedan brod blizu Venecuele, ubivši četvoricu muškarca. To je bio četvrti udar američkih snaga na brodove za koje Trampova administracija tvrdi da trguju narkoticima. Prošlog meseca administracija je zvanično obavestila Kongres da su SAD u oružanom sukobu sa narko-kartelima.

Karakas: Hoće našu naftu VAŠINGTON želi da dobije pristup prirodnim resursima Venecuele, rekao je nedavno Maduro za Raša tudej, povodom dolaska američkih ratnih brodova kod obala njegove zemlje. On je istakao i da operacije američke vojske nemaju veze sa trgovinom drogom, već "su im potrebni nafta i gas".