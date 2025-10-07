Svet

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU: Nagrađeni su za otkrića iz kvantne mehanike

V.N.

07. 10. 2025. u 14:22

NOBELOVA nagrada za fiziku dodeljena je danas naučnicima sa Univerziteta u Kaliforniji Džonu Klarku, Majklu Devoretu i Džonu Martinisu, saopštava Kraljevska švedska akademija nauka.

ДОДЕЉЕНА НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ФИЗИКУ: Награђени су за открића из квантне механике

Foto: Shutterstock

Sva trojica su sa kalifornijskih univerziteta - Klark sa Berklija, Devore sa Jejla i Martinis sa Santa Barbare. Kako se navodi, oni su sproveli eksperimente sa električnim kolom u kojima su demonstrirali i kvantno-mehaničko tuneliranje i kvantizovane energetskih nivoa u sistemu dovoljno velikom da može da se drži u ruci.

 - Njihov superprovodni električni sistem mogao bi da tunelira iz jednog stanja u drugo, kao da prolazi pravo kroz zid. Takođe su pokazali da sistem apsorbuje i emituje energiju u dozama određenih veličina, baš kao što je predviđala kvantna mehanika. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku pružila je mogućnosti za razvoj sledeće generacije kvantne tehnologije, uključujući kvantnu kriptografiju, kvantne računare i kvantne senzore - navodi se u obrazloženju.

