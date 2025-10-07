TAOCI I ALON USKORO NA SLOBODI? Indirektni pregovori između Izraela i Hamasa počeli juče u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik

NOVA runda indirektnih pregovora između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas počela je juče u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik, čime je napravljen korak napred ka potencijalnom realizovanju mirovnog plana za Gazu koji je ranije predstavio predsednik SAD Donald Tramp. Iako je Hamas pristao da oslobodi taoce u zamenu za palestinske zatvorenike, ne slaže se sa nekim od ključnih delova sporazuma, pa se otvara pitanje da li će dve strane uspeti da zajedno zakorače ka konačnom prekidu vatre posle dve godine sukoba.

Tanjug

- Ovog vikenda su vođeni veoma pozitivni razgovori sa Hamasom i zemljama iz celog sveta o oslobađanju talaca i okončanju rata u Gazi. Bili su veoma uspešni i brzo se odvijaju. Rečeno mi je da bi prva faza trebalo da bude završena ove nedelje. Vreme je ključno, požurite ili sledi masovno krvoproliće, a to je nešto što niko ne želi - istakao je šef Bele kuće Donald Tramp.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu, takođe, smatra da bi u roku od nekoliko dana trebalo da dođe do oslobađanja preostalih 47 talaca, od kojih je, kako se pretpostavlja, 20 živo. Među njima je i srpski državljanin Alon Ohel. Netanijahu je u televizijskom obraćanju poručio da je Izrael na pragu velikog dostignuća, te upozorio Hamas da se razoruža, ili će to učiniti izraelska vojska umesto njih. Hamas, međutim, zasad nije prihvatio da položi oružje.

Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je uoči pregovora da je grupa veoma zainteresovana za postizanje dogovora koji bi zaustavio dvogodišnji rat u Pojasu Gaze i za početak razmene zatvorenika. Prema njegovim rečima, indirektni razgovori između Hamasa i Izraela uključivaće razmenu poruka preko egipatskih i katarskih posrednika, dodavši da je cilj pregovora da se pripreme uslovi za početak prenosa zatvorenika iz Gaze, što bi omogućilo da se započne proces razmene zarobljenih.

Delagaciju Hamasa, inače, predvodi Halil el Haja, jedan od članova pokreta koje je Izrael pokušao da ubije tokom nedavnog napada u Dohi. Na čelu izraelske delegacije je ministar za strateška pitanja Ron Dermer, dok SAD predstavljaju specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i Trampov zet i njegov bivši savetnik Džared Kušner. Ulogu posrednika ponovo imaju Katar i Egipat, koji će takođe imati svoje predstavnike.

Predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi izrazio je pohvale i zahvalnost američkom predsedniku povodom mirovnog plana.

- Prekid vatre, povratak zatvorenika i pritvorenika, obnova Gaze i pokretanje mirnog političkog procesa koji vodi do uspostavljanja i priznavanja palestinske države znače da smo na pravom putu ka trajnom miru i stabilnosti - istakao je on.

Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) saopštio je da je spreman da bude humanitarni posrednik u razmeni izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika.