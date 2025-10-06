Svet

ŽESTOK NAPAD UKRAJINE NA KRIM I NEKOLIKO REGIONA: Pogođeno više objekata, 40.000 ljudi bez struje (FOTO/VIDEO)

06. 10. 2025. u 13:58

UKRAJINA je tokom noći izvela veliki napad dronovima i raketama na Krim i više oblasti u Rusiji, gađajući energetsku infrastrukturu i vojne objekte, saopštili su lokalni izvori i zvaničnici, prenosi Kijev post.

Foto: TelegramPrintscreen

Eksplozije širom Krima

Proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind preneo je da su prve eksplozije odjeknule na aerodromu Saki u Novofjodorovki oko 00:23, nakon čega je aktivirana protivvazdušna odbrana.

U roku od sat vremena, dodatne eksplozije su prijavljene u Feodosiji, Jevpatoriji i Simferopoljskom okrugu, uključujući i područje sela Andrejevka, gde se nalazi aerodrom Kača.

Crimean Wind je kasnije saopštio da je pogođeno naftno skladište u Feodosiji, a snimci i fotografije udara su se pojavili na internetu. Eksplozije su takođe zabeležene u blizini vojne jedinice između Jevpatorije i Zatišja. Zasad nema zvaničnih podataka o obimu štete ili žrtvama.

 

Generalštab potvrdio udar na naftni terminal u Feodosiji

Generalštab Ukrajine potvrdio je u svom izveštaju na Telegramu u 13:21 da su pogođeni objekti AO „Morski naftni terminal“ u Feodosiji.

- To je multifunkcionalni tehnološki kompleks za pretovar nafte i naftnih derivata iz železničkih cisterni u brodove i obrnuto, kao i u drumski transport. Objekat je uključen u snabdevanje okupacionih trupa Ruske Federacije - navodi se u saopštenju.

Udar je izazvao veliki požar u kompleksu.

Takođe je potvrđen i napad na depo municije jednog od bataljona materijalnog obezbeđenja 18. kombinovane armije Rusije, a rezultati napada se još procenjuju.

- Odbrambene snage nastavljaju da preduzimaju sve mere radi potkopavanja vojno-ekonomskog potencijala ruskih okupatora i prisiljavanja Ruske Federacije da zaustavi svoju oružanu agresiju protiv Ukrajine - navedeno je u saopštenju.

40.000 ljudi bez struje u Belgorodskoj oblasti

Istovremeno, u Belgorodskoj oblasti Rusije desetine hiljada stanovnika ostalo je bez električne energije nakon što je pogođena termoelektrana, saopštio je guverner Vjačeslav Gladkov.

Prema njegovim rečima, oko 40.000 ljudi u sedam opština ostalo je bez struje nakon noćnog granatiranja. Ekipe hitne pomoći rade na sanaciji kvarova.

Ruski Telegram kanali preneli su u nedelju uveče, 5. oktobra, da je „raketni napad“ pogodio podstanicu Luč u Belgorodu, što je izazvalo požar i masovni nestanak struje u gradu.

Korisnici društvenih mreža objavili su snimke trenutka eksplozije i gašenja svetla. Prema pojedinim navodima, detonacija je poremetila i vodosnabdevanje i internet u više delova grada.

Belgorod i okolna područja već su 28. septembra pretrpeli potpuni prekid struje kada su ista podstanica i termoelektrana bili meta napada. Napajanje je obnovljeno tek 30. septembra.

Eksplozija i požar u Brjanskoj oblasti

U gradu Klinci, u Brjanskoj oblasti, izbio je veliki požar u lokalnoj termoelektrani koja je, prema ruskim medijima, verovatno pogođena raketnim udarom. Očevici su naveli da su čuli snažnu eksploziju pre izbijanja požara, a delovi grada ostali su bez električne energije.

Dronovi pogodili jednu od najvećih ruskih fabrika eksploziva

Tokom noćnog napada dronovi su takođe pogodili Sverdlov zavod u gradu Džeržinsk u Njižnjenovgorodskoj oblasti – jednog od najvećih ruskih proizvođača eksploziva – što je izazvalo požar.

Ovaj pogon, udaljen oko 900 kilometara od ukrajinske granice, predstavlja ključno preduzeće ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

Prema Telegram kanalu ASTRA, eksplozije su počele oko 2:30 ujutro po lokalnom vremenu, a stanovnici su prijavili između 25 i 30 detonacija u roku od sat vremena. Svetlosni blicevi osvetljavali su nebo, a talasi eksplozija aktivirali su automobilske alarme širom grada.

Guverner Gleb Nikitin rekao je da je protivvazdušna odbrana oborila oko 20 dronova u blizini industrijske zone Džeržinska. Nekoliko objekata je oštećeno – polomljena su stakla i oštećen krov benzinske pumpe – ali su vlasti saopštile da industrijski pogoni „nisu pretrpeli ozbiljnu štetu“.

Fabrika je više puta bila meta ukrajinskih napada. U aprilu 2025. tri drona su pogodila pogon, oštetivši dve radionice i cevovod. Prethodni veliki napad dogodio se u oktobru 2024, kada je, prema izvorima „Kyiv Post“-a u ukrajinskim specijalnim službama, izveden masovni napad dronovima.

Generalštab Ukrajine potvrdio je u svom izveštaju u 13:21 da su jedinice Oružanih snaga Ukrajine pogodile infrastrukturu Sverdlov zavoda u ranim jutarnjim časovima 6. oktobra.

Fabrika „Sverdlov“ je jedan od najvećih ruskih proizvođača eksploziva, sposobna da opremi skoro sve vrste municije – uključujući avionske i artiljerijske granate, vođene bombe, bojeve glave protivtenkovskih raketa, inženjerijsku municiju i bojeve glave za protivvazdušne sisteme.

U okviru međuslužbene saradnje, ova fabrika proizvodi i bojeve glave za unifikovane klizeće bombe.

„Zabeležene su brojne eksplozije i požar u oblasti mete“, saopštio je Generalštab.

Moskva oborila 251 ukrajinski dron

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je njena protivvazdušna odbrana tokom noći uništila 251 ukrajinski dron, uključujući:

  • 40 iznad okupiranog Krima
  • 34 iznad Kurske oblasti
  • 30 iznad Belgorodske oblasti
  • 20 iznad Njižnjenovgorodske
  • 17 iznad Voronješke
  • 11 iznad Krasnodarskog kraja.

Dodatno, osam dronova je navodno oboreno iznad Brjanske i Tulske oblasti, dok su po dva presretnuta iznad Vladimirske, Ivanovske, Kaluške, Tambovske i Orlovske oblasti.

Po jedan dron je oboren iznad Lipecke i Moskovske oblasti. Ministarstvo je takođe saopštilo da su 62 drona uništena iznad Crnog mora, a pet iznad Azovskog mora.

Moskva je poslednjih nedelja intenzivirala raketne i dron napade na ukrajinsku energetsku mrežu, dok je predsednik Vladimir Zelenski obećao „recipročne“ udare po ruskoj energetskoj infrastrukturi.

