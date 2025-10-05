ITALIJANI ZABRINUTI: Eksplozije oko voza i artiljerijska vatra iz kompozicije kojim su se vraćali iz Kijeva

RUSKI vazdušni napad na ukrajinsku oblast Lavova ugrozio je 110 italijanskih aktivista koji su se nalazili u vozu koji je krenuo iz Kijeva ka poljskoj granici, u povratku iz misije Evropskog pokreta za nenasilnu akciju (MEAN), prenosi danas ANSA.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Italijanska agencija navodi da je bombardovanje počelo nakon oko tri sata putovanja iz Kijeva u oblasti Žitomira, koje se nastavilo u Lavovu eksplozijama i artiljerijskom vatrom koja se čula iz voza.

U Harkovu je MEAN održao desetine sastanaka sa ukrajinskim civilnim društvom kako bi razvio projekte koji se bave stvarnim potrebama stanovništva, a nakon toga je bio odlučan da nastavi "uprkos maloj udaljenosti od ruske granice".

-Ukrajina brani svet već 1.320 dana. Stajaćemo uz njih koliko god bude potrebno, rekao je jedan od portparola MEAN-a Marko Bentivolji.

Misiju je pratio i apostolski nuncije, koji je, zajedno sa katoličkim biskupom, grkokatoličkim biskupom i pravoslavnim predstavnicima, učestvovao u molitvi na groblju branilaca Harkova i sećanje na sve žrtve rata.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta