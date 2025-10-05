IRAN POGUBIO ŠEST OSOBA: Optuženi za napade u ime Izraela

IRANSKE vlasti izvršile su danas smrtnu kaznu nad šest osoba koje su, prema navodima vlasti, bile umešane u oružane napade delujući navodno u ime Izraela.

Prema iranskim vlastima, osuđeni su bili odgovorni za ubistva pripadnika policije i snaga bezbednosti, kao i za podmetanje eksploziva na više lokacija u okolini grada Horamšahr, u jugozapadnoj provinciji Huzestan bogatoj naftom.

Državna televizija objavila je snimak jednog od osuđenih kako iznosi detalje o napadima, navodeći da je reč o informacijama koje se prvi put objavljuju, preneo je AP.

Organizacija za ljudska prava Hengav, sa sedištem u Evropi, saopštila je da su svi pogubljeni bili politički zatvorenici uhapšeni tokom protesta 2019. godine.

-Šestorica muškaraca su tokom pritvora bili izloženi teškom mučenju i prisiljeni na davanje televizijskih “priznanja” pod pritiskom, navodi se u saopštenju Hengava.

Pored ovih pogubljenja, Iran je istovremeno pogubio još jednu osobu koju je teretio za ubistvo sunitskog verskog lidera 2009. godine u provinciji Kurdistan, uz druge optužbe.

Prema podacima organizacija "Iran Hjuman Rajts” (Iran Human Raights) iz Osla i "Centra Abdurahman Borumand" iz Vašingtona, u 2025. godini u Iranu je pogubljeno više od 1.000 osoba, a stvarni broj, kako navode, može biti i veći s obzirom na to da Teheran ne objavljuje sve informacije o izvršenim egzekucijama, navodi Asošijejted pres.

Nezavisni eksperti Ujedinjenih nacija takođe su izrazili zabrinutost zbog obima i načina sprovođenja smrtne kazne u Iranu.

