SMENJEN ŠEF KABINETA SEKRETARA MORNANICE SAD: “Žrtva” reformi koje je sproveo

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset smenio je šefa kabineta sekretara američke mornarice Džona Herisona, pomoćnika koji je imao ključnu ulogu u nedavnoj reorganizaciji administracije te grane vojske, piše američki Politiko pozivajući se na izvore iz Pentagona.

Foto profimedia/DoW

Smena dolazi neposredno nakon što je Senat potvrdio imenovanje Hang Caoa za zamenika sekretara mornarice, bivšeg mornaričkog oficira i republikanskog kandidata za Senat iz Virdžinije, kojeg je za tu funkciju predložio predsednik SAD Donald Tramp.

-Džon Herison više neće obavljati funkciju šefa kabineta sekretara mornarice. Zahvalni smo mu na službi u Ministarstvu odbrane, navedeno je u kratkom saopštenju Pentagona.

Iako je pozicija šefa kabineta sekretara mornarice tradicionalno bila više administrativne prirode, Herison, koji je stupio na dužnost u januaru kao Trampov kadar, imao je neuobičajeno visok stepen uticaja.

Zajedno sa sekretarom mornarice Džonom Filanom, sproveo je obimne promene u odeljenjima za politiku i budžet, istovremeno pokušavajući da umanji ovlašćenja zamenika sekretara.

Kako je ranije objavio Politiko, Filan i Herison su preraspodelili više službenika koji su bili predviđeni da pomažu Caou po njegovom dolasku, a takođe su planirali da intervjuišu sve buduće vojne asistente kako bi osigurali da ključne odluke potiču iz kabineta sekretara.

Herisonova smena deo je šire kadrovske dinamike u Pentagonu, naveo je Politiko.

Od početka godine, Hegset je smenio više visokih zvaničnika, uključujući predsedavajućeg Združenog generalštaba i komandne lidere mornarice, vazduhoplovstva i obalske straže.

(Tanjug)

