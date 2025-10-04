SMENJEN ŠEF KABINETA SEKRETARA MORNANICE SAD: “Žrtva” reformi koje je sproveo
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset smenio je šefa kabineta sekretara američke mornarice Džona Herisona, pomoćnika koji je imao ključnu ulogu u nedavnoj reorganizaciji administracije te grane vojske, piše američki Politiko pozivajući se na izvore iz Pentagona.
Smena dolazi neposredno nakon što je Senat potvrdio imenovanje Hang Caoa za zamenika sekretara mornarice, bivšeg mornaričkog oficira i republikanskog kandidata za Senat iz Virdžinije, kojeg je za tu funkciju predložio predsednik SAD Donald Tramp.
-Džon Herison više neće obavljati funkciju šefa kabineta sekretara mornarice. Zahvalni smo mu na službi u Ministarstvu odbrane, navedeno je u kratkom saopštenju Pentagona.
Iako je pozicija šefa kabineta sekretara mornarice tradicionalno bila više administrativne prirode, Herison, koji je stupio na dužnost u januaru kao Trampov kadar, imao je neuobičajeno visok stepen uticaja.
Zajedno sa sekretarom mornarice Džonom Filanom, sproveo je obimne promene u odeljenjima za politiku i budžet, istovremeno pokušavajući da umanji ovlašćenja zamenika sekretara.
Kako je ranije objavio Politiko, Filan i Herison su preraspodelili više službenika koji su bili predviđeni da pomažu Caou po njegovom dolasku, a takođe su planirali da intervjuišu sve buduće vojne asistente kako bi osigurali da ključne odluke potiču iz kabineta sekretara.
Herisonova smena deo je šire kadrovske dinamike u Pentagonu, naveo je Politiko.
Od početka godine, Hegset je smenio više visokih zvaničnika, uključujući predsedavajućeg Združenog generalštaba i komandne lidere mornarice, vazduhoplovstva i obalske straže.
(Tanjug)
