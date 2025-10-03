SKANDAL TRESE ČLANICU EU: Ministar podnosi ostavku zbog "Krima"

LITVANSKI ministar kulture Ignotas Adomavičijus, koji je na tu funkciju imenovan pre samo nedelju dana, objavio je danas da podnosi ostavku, nakon što su prethodno njegove izjave o Krimu izazvale skandal u javnosti, prenose Delfi.

Adomavičijus je na konferenciji za novinare rekao da je odlučio da podnese ostavku, koju će uskoro dostaviti premijeru, zbog rastućeg pritiska, potrebe da zaštiti svoju porodicu i da ne nanese štetu vladi.

On se zahvalio premijerki Ingi Ruginjene, predsedniku Gitanasu Nausedi i svojoj stranci "Nemunas zora" (Njemenska zora) na ukazanom poverenju, navodeći da ga niko nije podsticao da podnese ostavku, i da je sam doneo tu odluku.

Prethodno je Adomavičijusosva izjava o Krimu izazvala skandal u Litvaniji, kada je na pitanje novinara portala Lritas - kome pripada Krim, on odgovorio da je to provokativno pitanje i da ne želi da razgovara o tome.

Kasnije je pojasnio svoj stav da je Krim "okupirana teritorija Ukrajine, koja je sada u Rusiji", dok je izbegao da odgovori kako bi zamišljao pobedu Ukrajine i šta bi to za njega značilo.

Ukrajinske zastave bile su tokom njegovog mandata uklonjene iz kancelarije ministra kulture i sale za štampu, što je takođe izazvalo čuđenje javnosti, nakon čega je to ministarstvo izdalo saopštenje u kojem se navodi da su ukrajinske zastave nakratko bile uklonjene radi čišćenja, prenosi Tanjug.

